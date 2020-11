Luis Tosar, sobre Los Favoritos de Midas: “Hay muchos conflictos que tienen que ver con el ser humano”

Netflix ha estrenado Los favoritos de Midas, su nueva serie española con Luis Tosar, Marta Belmonte y Willy Toledo como protagonistas.

Por ello, desde LOS40.com hemos hablado con la pareja de actores que nos cuentan cómo les llegó el proyecto, qué les sedujo para aceptarlo y cómo durante todo el rodaje estuvieron con dilemas constantes sobre lo que harían si fueran Víctor, el protagonista.

"Yo saldría corriendo, no tengo ni idea, me queda muy grande por la cantidad de dinero que está en juego, no sé ni qué significa tener tanto y menos que haya vidas que dependan de ti", responde Belmonte.

Además, les hemos pedido que imaginaran qué harían si estuvieran en la piel de otros famosos como estrellas del rock o incluso el Presidente de Estados Unidos. "Tiene muchísimos problemas estructurales que solucionar, algunos provocados por su antecesor", señala Tosar.

Luis Tosar: Quizás insulté demasiado en El Hormiguero

El intérprete también recordó su alegato contra el machismo en El Hormiguero para defender a Sara Sálamo: "Quizás insulté demasiado pero de la gente de la que hablaba no merecía nada. Es muy triste que aún sigamos con un nivel evolutivo tan bajo (...) la sociedad es machista y nos queda mucho camino por recorrer", expresa.

Entre risas, también nos han señalado qué música suena en la intimidad de sus casas. Dale al PLAY para conocer más a los actores.