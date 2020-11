‘Gambito de dama’: Un experto en ajedrez desvela los secretos

ALERTA SPOILER. Si quieres seguir leyendo debes saber que se desvela parte de la trama de la serie.

La serie de Netflix que sorprendió a todos el pasado octubre es Gambito de dama, un trabajo audiovisual que narra la historia de Beth Harmon (interpretada por Anya Taylor-Joy). Una jugadora prodigio del ajedrez en los años 50 y 60 cuya historia comienza en el Campeonato de Ajedrez de Estados Unidos de 1967. Si ya has visto la serie, seguro que te interesa lo que Dylan Loeb McCain, experto en ajedrez, tiene que decir sobre ella.

El profesional que ha escrito durante ocho años una columna sobre ajedrez en el New York Times comenta en este mismo medio los errores y aciertos que tiene la serie. Lo primero que él destaca es que es verdadera la forma en la que se muestran los torneos de esa época. Loeb dice que “se jugaban en lugares extraños y a veces mugrientos”. Sigue explicando: “Incluso el campeonato de Estados Unidos no era inmune; la competencia de 1964-1965 ni siquiera se llevó a cabo”.

Loeb también recalca como acierto la tensión y la obsesión que se vivía en estos torneos. Aplaude a los creadores del programa por esto ya que han sabido capturarlo en los actores y actrices. “Hay más de un gramo de verdad en la escena en la que Harry Beltik (Harry Melling) saca una gran caja de libros de ajedrez de su coche y empieza a pasárselos a Beth en su sala, solo para descubrir que ella ya ha leído la mayoría”, explica él dando un ejemplo de la serie.

Si pasamos a lo negativo, Loeb dice que no son los típicos errores tontos de la gran pantall, ya que han contado con dos buenos asesores: Garry Kasparov (excampeón mundial) y Bruce Pandolfini (entrenador en Nueva York que incluso hace un cameo en la serie). Hay que agradecer que estos han enseñado cómo deben mover las piezas y voltearlas. También se han basado en partidas reales y no inventadas. Algunos ejemplos son la batalla por el título de Kentucky en 1955 de Harry vs Beth, la de la Ópera de París en 1858 y en la que se enfrenta a Vasily Borgov en Suiza en 1993.

Lo más evidentemente erróneo es la rapidez con la que se terminan las partidas señala Loeb, ya que no se toman el tiempo necesario para pensar el movimiento: “A tal ritmo, terminarían sus juegos en minutos, no en horas”. También está en contra de las reglas que se hable durante las partidas, es verdad que aumenta explicación y drama a la trama, pero no expresa la realidad. Otro factor que destaca es la personalidad de Beth, en la serie, mucho más simpática mientras que la realidad es antisocial y unidimensional.

Aun con estos errores, Dylan Loeb pone buena nota a la serie desde el punto de vista de un experto. Si quieres leer más de sus valoraciones puedes pinchar aquí.