Mónica Ordóñez da el pecho a su bebé en los estudios de LOS40 Classic mostrando la otra cara de la maternidad

Nuestra querida Mónica Ordóñez volvió al estudio de LOS40 Classic el pasado mes de octubre tras dar a luz a su primer hijo. La DJ dio la bienvenida al pequeño Pedro el pasado mes de julio.

“¡De vuelta! Ya convertida en mamá Classic. Os echaba de menos y estoy deseando compartir todo lo que hemos vivido con el pequeño estos últimos meses”, escribía la presentadora junto a una imagen donde aparecía con el micrófono de Classic en una mano y sujetando a su peque con la otra.

Ahora, un mes y medio después de su reincorporación, Mónica ha mostrado en sus redes sociales la realidad a la que se enfrentan millones de madres alrededor del mundo y que intentan conciliar la vida laboral con la vida familiar.

De este modo, en sus historias de Instagram, ha demostrado que es una mujer todoterreno que puede estar en directo presentándote las mejores canciones de la historia del pop mientras que da el pecho al pequeño Pedro.

En las imágenes vemos como Mónica da el pecho mientras presenta un tema de Jarabe de Palo. Una estampa que cada vez se repite más en la vida laboral de las mujeres que, como la locutura, compaginan ambas vidas.

Mónica Ordóñez en LOS40 Classic con el pequeño Pedro / Instagram @monicaordonez_

No es la primera presentadora de la familia de LOS40 que muestra la realidad de la maternidad cuando trabajas en la radio. Cristina Boscá, la presentadora de Anda Ya, también ha tenido que estar en antena al mismo tiempo que cuidaba de sus peques y le daba el pecho.

Mónica, un embarazo desde casa

Durante el confinamiento, Mónica estuvo haciendo radio desde casa. La presentadora nos contó cómo fue su experiencia de estar trabajando embarazada durante la pandemia.

“El hecho de haber estado haciendo radio desde casa a mí a nivel mental me ha venido muy bien porque si no, me habría vuelto loca”, nos confesaba.

De hecho, Mónica tuvo que montarse un estudio en el propio vestidor de su casa. Y es que ante los problemas, la presentadora es de las que buscan soluciones.

Sin duda, Mónica con su pequeño Pedro en los estudios es una de las imágenes más tiernas que hemos visto este 2020 en LOS40 Classic.