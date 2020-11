Barei comparte una foto dando el pecho a sus gemelos y abre el debate sobre la lactancia prolongada

En los últimos tiempos la lactancia materna ha salido de las sombras para centrar el debate sobre un tema que empieza a normalizarse. Cada vez hay más visibilidad de esta práctica tan natural gracias a muchas celebs que han ido compartiendo públicamente su experiencia. Algo que hace unos años (no tantos) hubiera sido impensable.

Barei es una de las que, desde el principio, decidió amamantar a sus mellizos y no dudó en compartir fotos. Han pasado casi dos años y ella sigue alimentando de esa manera a sus hijos. Y eso, no siempre se entiende.

“¿No son demasiado mayores para seguir tomando ‘pecho’? ¿Cómo puedes seguir teniendo leche? Algún día tendrás que dejarlo ¿no? 🤪 Miles de preguntas con las que tenemos que lidiar cuando nuestros hij@s ya no tienen meses y ya andan, tienen dientes, hablan (en su original idioma difícil de entender aún) y corren a por ti con su grito de guerra favorito “tetaaaaa” y te bajan la camiseta o te levantan un jersey y se sirven sol@s... 😆🥰”, planteaba en sus redes.

Debate abierto

Algo que sigue ocurriendo en su caso, aunque algunos no compartan esa idea de lactancia prolongada. “Y yo pregunto lo siguiente: ¿Acaso no somos demasiado mayores para seguir tomando leche de vaca (otro mamífero) el resto de nuestra vida 🙄? ¿Por qué al tomar leche de otro animal no se cuestiona la edad y sí se hace con la leche de ‘la madre’ (mamífero de su misma especie)?”, planteaba.

Y no lo dejaba ahí. Junto a una foto de sus mellizos enganchados a su pecho, mostraba su realidad: “¿Qué pensais que hace que con una se cuestione todo tanto y con la otra no? ¿Será la leche realmente? ¿O es el hecho de tener a la madre con las tetas fuera y a su disposición lo que irrita a algun@s? No lo sé... Se abrió el debate ⬇️ PD: Así se han quedado hoy @india_y_leon_ nada más llegar del ‘cole’ 🥰 y yo algún día voy a explotar de AM❤️R , aviso 😜 Fotones del mejor papi ever @ruben_soundcook 😍”.

"Preciosos los 3 ❤️", aseguraba Lorena Castell mientras Nuria Fergó compartía unos emitoconos que dejaban claro su apoyo: "😍😍😍😍😍".