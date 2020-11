Ana Guerra se apunta a dar las campanadas: “Me atraganto fijo”

Ana Guerra será uno de los rostros de la nochevieja. La cantante ha confirmado a través de su perfil oficial en Instagram que el próximo 31 de diciembre será la encargada de despedir este olvidable 2020 para dar la bienvenida a un esperanzador 2021.

"Pues parece que este año me toca dar las campanadas en @rtve con mi amigo @rhtve en mi Tenerife querida! Me muero de la ilusión y de los nervios a partes iguales! Me atraganto fijo... 😬" ha posteado la cantante canaria en sus cuentas en redes sociales.

Ana Guerra ha sido fichada por RTVE para el fin de año en Tenerife, una tradición que con el paso de los años más y más españoles están celebrando tomando por duplicado las uvas: tanto en el horario penínsular como en el insular.

La concursante de Operación Triunfo 2018 está llenando su agenda de proyectos paralelos a su carrera musical. Además de estas apariciones televisivas, la solista confirmó recientemente que será una de las nuevas voces de Disney interpretando la canción Tu Amor Es La Guía dentro del cortometraje navideño Historias Que Nos Unen.

Otros rostros televisivos de las campanadas 2020

Cristina Pedroche y Alberto Chicote en Antena 3; y Anne Igartiburu y Ana Obregón en TVE... poco a poco las televisiones van confirmando los presentadores con los que millones de españoles diremos adiós a un duro 2020.

Telecinco probablemente elegirá a componentes de sus programas más populares como son Sálvame o La que se avecina. Y tanto La Sexta como Cuatro apostarán por alguno de sus rostros de tertulias políticas más conocidos.