En este año tan fatídico, las muertes de algunos de los iconos más grandes de la música han sido especialmente dolorosas para todos sus fans. Una de las últimas, del pasado mes de octubre, fue la de Eddie Van Halen, el virtuoso de la guitarra que guió al grupo Van Halen e innovó a lo largo de cinco décadas, estableciéndose como uno de los grandes músicos de todos los tiempos en la historia del rock.

Van Halen murió después de una batalla contra el cáncer a los 65 años, y desde entonces, los homenajes y las palabras de recuerdo de los músicos que tuvieron la suerte de trabajar con él no han cesado. Uno de los primeros en confirmar la triste noticia fue su hijo Wolfgang, a través de un comunicado: "Fue el mejor padre que pude pedir. Cada momento que he compartido con él dentro y fuera del escenario fue un regalo. Mi corazón está roto y no creo que nunca me recupere por completo de esta pérdida".

Precisamente ahora, unas semanas después, ha querido homenajear a su padre de la mejor manera que se nos podría ocurrir: dedicándole una canción. No es un tema cualquiera, sino que se trata de la pieza con la que inicia su carrera en la música en solitario. Distance viene acompañada con un vídeo en el que podemos ver grabaciones desde que Wolfgang era un bebé hasta la última gira en la que participó como bajista de Van Halen, terminando con un mensaje de voz de Eddie Van Halen dirigido a su hijo.

La inspiración para Distance vino cuando el cáncer volvió a la vida de Eddie Van Halen y fue deteriorando su salud. "A medida que mi padre seguía teniendo varios problemas de salud, empecé a imaginarme cómo sería mi vida si él y lo mucho que lo echaría de menos", ha comentado en declaraciones. "Aunque la canción es increíblemente personal, creo que todo el mundo puede identificarse con la idea de una pérdida tan profunda en su vida".

La emotiva canción con la que el hijo de Eddie Van Halen homenajea a su padre

El tema es una bonita carta a su padre, que además tuvo la suerte de poder escuchar en vida y rápidamente se convirtió en una de sus favoritas por la gran carga emocional que lleva detrás. "Nunca preví que Distance fuese la primera canción mía que escuchase la gente, pero también pensé que mi padre estaría aquí para celebrar su lanzamiento conmigo. Esto es para él", dice emocionado.

Parte de los beneficios conseguidos con la canción serán donados a una organización muy cercana a la familia Van Halen, la fundación Mr. Holland's Opus, a la que Eddie apoyó en numerosas ocasiones a lo largo de su vida. Siguiendo los pasos de su padre, Wolfgang donará su parte de todos los ingresos de Distance a la fundación.

Wolfgang tiene previsto publicar su primer disco en solitario en 2021 bajo el nombre MAMMOTH WVH, en el cual se ha hecho cargo de todos los instrumentos y las voces.