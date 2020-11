Shawn Mendes anuncia Monster, su nueva colaboración con Justin Bieber

Shawn Mendes está a dos semanas vista de lanzar su nuevo proyecto musical. Wonder verá la luz el próximo 4 de diciembre. Un álbum de estudio del que ya conocimos el primer single que daba nombre al disco y del que muy pronto disfrutaremos de un nuevo adelanto con un invitado de lujo: Justin Bieber.

Monster es la canción que ha unido a dos de las estrellas mundiales más relevantes de Canadá. O mejor dicho, unirá. Porque el estreno de esta canción está prevista para el próximo 20 de noviembre según ha confirmado el solista a través de sus perfiles oficiales en las redes sociales.

"#MONSTER friday nov 20th @justinbieber. Next single from #WONDER" ("Monster, viernes 20 de noviembre, Justin Bieber. Próximo single de Wonder") escribía Shawn Mendes en su cuenta de Instagram en el que presentaba 13 segundos que sirven como adelanto instrumental al tema.

Como habían anticipado sus seguidores, Monster será una de las canciones de Wonder y, efectivamente, será la única colaboración del mismo. El listado de canciones vaticinado estaba formado por The Intro, Wonder, Can't Take My Eyes Off You, Lost in Japan, Nervous, Never Be Alone, Look Up at the Stars, Lost Ones, Why, Always Been You, Monster, Higher yPicture of the Moon

"El mundo necesita algo de magia, belleza y maravillas (Wonder) siempre, pero especialmente ahora. Shawn Mendes tiene un increíble regalo para el mundo. Ha creado este álbum con cada pedazo de su alma, su espíritu y su esencia con la más pura de las intenciones. Mi amor, estoy tan orgullosa de la persona que eres y tan emocionada por que la gente pueda ver y escuchar tu corazon. ❤️" escribía hace meses Camila Cabello, la pareja sentimental de Mendes, sobre el proceso de creación de este nuevo disco.

Se que ha sido un año realmente terrorífico así que os quiero enviar toneladas de amor para todos. Escribí un disco. Se llama Wonder. Lo siento como si fuera un pedazo de mí que he plasmado en el papel y lo he grabado dentro de una canción. Intenté ser más real y honesto que nunca. Es mi mundo y un viaje y un sueño y un álbum que he querido hacer durante mucho tiempo. Estoy absolutamente enamorado de él. Gracias por seguir a mi lado durante tantos años. Os quiero mucho" explica Shawn Mendes en su renovada web.

Shawn Mendes y Justin Bieber parece que ponen fin a su presunta enemistad con esta colaboración. Si hubo rencillas por su relación con Hailey Baldwin, o por el trono de Príncipe del Pop o por cualquier otro malentendido, Monster pondrá punto y final a los mismos.