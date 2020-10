Shawn Mendes confiesa que todas sus nuevas canciones son sobre Camila Cabello

En 2018 Señorita nos demostró que había mucha química entre Shawn Mendes y Camila Cabello. Y eso que, por aquel entonces, todavía no eran pareja. En realidad, no empezaron a salir como pareja hasta agosto de 2019. Llevan más de un año de relación y lo que sienten el uno por el otro no deja de crecer y consolidar un amor que ha derretido a muchos.

Pasaron la cuarentena juntos y lejos de distanciarles el hecho de pasar tanto tiempo el uno al lado del otro, les ha ayudado a estar más unidos que nunca. Y pese a los rumores que no desaparecen sobre una supuesta ruptura, el tiempo deja claro que lo suyo, de momento, es bastante sólido.

Y buena prueba es el nuevo disco de Shawn Mendes que publicará a principios de diciembre. Antes llegará un documental que recogerá cómo es su vida en gira y que nos desvelará algunos momentos más íntimos de su vida. El tráiler ya nos ha dejado mucha información.

Una musa única

Por ejemplo, ahora sabemos que todas las canciones de ese nuevo trabajo tienen un nexo en común, una misma musa que no es otra que su chica. “Cuando empieza a sonar mi canción en la radio o algo, le digo: 'Habla de ti. Siempre, siempre han hablado de ti'", podemos escuchar que le dice a Camila que está entre bambalinas.

"Ella me contesta: '¿De qué estás hablando?', y le tengo que repetir: 'Son todas sobre ti. Todas las canciones que he compuesto", añade en una de las declaraciones más cargadas de amor que hemos escuchado en los últimos tiempos.

Está claro que In wonder nos va a descubrir muchos aspectos nuevos del cantante. Como él mismo ha dicho, “estamos en una gira de 104 shows y es bastante intenso todo el tiempo. Pero esta no es la historia de un músico famoso. Esta es la historia de un chico creciendo”. Y, de momento, creciendo al lado de Camila Cabello.