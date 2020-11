Nia Correia: “El buen amor implica que me dejen ser y dejar ser”

Sus fans estaban esperando este proyecto con muchas ganas, ansiosos por conocer qué es lo nuevo de la última ganadora de Operación Triunfo 2020. ¡Por fin está aquí! Nia Correia viene a presentarnos Malayerba después de haber demostrado su fuerza, talento y persistencia dentro de la academia. Desde el principio se tuvo un ojo encima de ella por sus impecables actuaciones, desde su Run The World de Beyonce hasta el Say Something de A Great Big World. Sacó anteriormente su tema 8 maravillas, también con esos toques latinos que la identifican, dando así comienzo a su carrera musical.

Nia charla con LOS40 acerca de la poderosa temática de la canción, relaciones tóxicas que no te hacen bien, además de desvelarnos una sorpresita que según la artista llegará en nada. También se ha abierto sobre la experiencia de salir del programa y nos da su opinión de los proyectos de compañeros y amigos de esta edición como Anaju, Maialen y Samantha.

Entrevista a Nia: “El buen amor implica que me dejen ser y dejar ser”

J: Nia, enhorabuena por tu bombazo musical. ¿Qué sensaciones tienes después de haber sacado Malayerba?

N: La verdad es que estoy muy contenta porque ha ido muy bien, es una canción con la que me siento identificada y me representa así que súper contenta.

J: Se ha hecho esperar, y has dicho también que no ha sido fácil, ¿por qué?

N: Ha sido difícil porque yo quería encontrar ese punto de fusión entre música latina y música moderna, entonces ha sido complicado llegar hasta lo que es a día de hoy Malayerba. Ha sido un proceso de búsqueda y no ha sido fácil.

J: Es cierto que no es un estilo que predomine en España. ¿Cómo te sientes haciendo algo diferente?

N: A mí me gustan las cosas bien hechas y, en este caso, es algo más difícil, pero soy yo. Entonces, si a la gente le gusta lo que hago, va a gustar. Es complicado, pero yo apuesto por ello porque es lo que me gusta.

J: ¿Tienes algún referente en el que te hayas fijado?

N: Me gusta mucho Marc Anthony, a nivel de puesta en escena me gusta mucho Jennifer López, en otro rollo que es diferente, pero me gusta mucho y es latino es Kany García, me encanta Camilo, me gusta Reik...

J: Como tú misma has contado, la canción va de cuando tienes que acabar con una persona porque, al final, es lo mejor que puedes hacer. ¿Tiene nombre y apellido esta canción para ti?

N: La verdad es que no, me he encontrado alguna malayerba en mi vida, pero no va dedicada a nadie. Simplemente como muchos hemos vivido este tipo de situación, que de repente hay alguien que nos frena, que no te deja avanzar, un día te das cuenta de que ya llegó el momento. De que basta. Eso es Malayerba.

Las relaciones no son lo que eran antes, tenemos mucha libertad y a la vez hay mucho libertinaje

J: ¿Ves amores tóxicos a tu alrededor?

N: Sí sí sí, a mi alrededor sí.

J: ¿Crees que nuestra generación necesita este mensaje especialmente?

N: Creo que sí porque, tal y como vivimos ahora, las relaciones no son lo que eran antes, tenemos mucha información en nuestras manos, tenemos mucha libertad también y a la vez hay también mucho libertinaje. Uno tiene que tener la personalidad muy marcada, tiene que saber lo que uno quiere y lo que no quiere, y creo que Malayerba es un mensaje súper aceptado para los tiempos que vivimos.

J: Parte de la letra de la canción dice: “No necesito tus mentiras, ni a lo que tú llamas amor”. Sé que la pregunta es algo intensa, pero ¿qué es el buen amor para Nia?

N: Puf, el buen amor implica muchas cosas. Implica que me dejen ser y dejar ser. En realidad, solo implica eso, que me dejen ser tal cual como soy y a su vez yo también dejar ser. Porque a veces en las relaciones te encuentras con personas que buscan cosas diferentes y a lo mejor te frena, pero quieres a esa persona y no sabes cómo actuar porque tú tienes ya una forma de ser. Entonces, eso es para mí el amor: ser libre. Parece sencillo, pero no lo es (ríe).

J: Como en ‘8 maravillas’, has explotado esa parte fiestera, de toques cubanos y el baile... ¿Es esta la dirección que toma tu carrera musical?

N: Pues no lo sé porque ahora se pueden hacer tantas cosas y funcionar tanto que a mí me encantaría siempre llevar por delante la música latina clásica, pero yo estoy investigando y no me cierro a nada.

J: ¿Sientes que el trap, reggaetón y demás géneros urbanos tienen cabida en música?

N: Trap nunca me he imaginado haciéndolo, pero tampoco te voy a decir que no porque si algún día surge una canción que me gusta, y es trap, y la voy a hacer. El género latino es tan amplio que puedo investigar. Y en cuanto al reggaetón, en Malayerba hay una beat de reggaetón por debajo, hay cumbia electrónica, hay salsa, un montón de estilos por lo que yo estoy súper abierta a todo.

J: ¿Qué has estado escuchando últimamente que te inspiren y recomiendes?

N: Últimamente escucho mucho a Yendry, que es una chica dominicana que me gusta un montón el rollo que tiene y que está empezando a ser súper conocida. También Camilo me gusta mucho.

Dentro de nada, y esta vez es nada de verdad, sacaré lo siguiente

J: Lo principal es disfrutar de este tema que ya está aquí, pero ¿has estado trabajando en otros proyectos, es este un aperitivo de algo mayor?

N: Ahora mismo, a la vez, estoy con promo y trabajando en otras cosas. Dentro de nada, y esta vez es nada de verdad, sacaré lo siguiente. Sigue la misma línea de Malayerba, pero a la vez es muy diferente. Tengo muchas ganas de que la escuchen, noto que la gente tiene ganas de música.

J: Siendo el 2020 el año de las colaboraciones no te puedo dejar de preguntar, ¿tienes alguien en mente?

N: Sí, hay en mente proyectos interesantes, pero hay que esperar. Pero sí, los hay.

J: Tus compañeros de OT siguen también con sus proyectos. Samantha, Anaju, Maialen... han sacado también sus nuevos trabajos. ¿Cómo crees que estáis llevando esta nueva vida?

N: Estoy muy contenta por ellas, soy una persona que se alegra del bien ajeno, que al final también te hace bien a ti. Anaju en nada saca su EP, Hugo también, lo que ha hecho Sam me gusta un montón y Mai ni te cuento. Porque Mai no está en una multinacional como estamos nosotros y a lo mejor piensas que podría costar más, pero está haciendo lo que quiere y le está yendo súper bien. Estoy súper orgullosa.

J: Una vez fuera de la academia, ¿viviste la presión de ser ‘la ganadora’? Tanto Famous como Amaia de las anteriores ediciones lo afrontaron de forma muy diferente, ¿cuál ha sido tu mentalidad al respecto?

N: Sí que he sentido presión, pero no por ser la ganadora. Sientes presión porque vas a sacar algo, vas a sacar tu proyecto y al final quieras que no da un poco de vértigo. No va ligado a ser la ganadora, todos mis compañeros han estado igual de nerviosos que yo a la hora de sacar su música porque es algo súper importante y algo que te pertenece.

J: ¿Cómo ha impactado el Coronavirus a vuestra salida de la academia? ¿Qué la hace diferente a las anteriores?

N: La verdad es que no lo sé porque no he vivido otra cosa. Sí que es verdad que si no hubiese estado el Covid hubiera podido hacer conciertos y gira, hubiese sido diferente, pero es lo que nos ha tocado vivir y nos tenemos que adaptar a lo que estamos viviendo.

J: ¿La gente se corta por estar en pandemia?

N: (Pone cara de ‘no te creas’ y ríe). Tengo que decir que toda la gente que me encuentro es muy respetuosa y si te piden fotos va con mascarilla. Nunca me ha pasado que me digan ‘¿no te quitas la mascarilla?’. La cosa es que desde que salí hemos estado en pandemia así que no ha habido un antes y un después.

J: ¿Qué le deseas a la Nia del futuro en su carrera musical?

N: Espero seguir confiando en mía, en verdad es la única expectativa que tengo. Soy ambiciosa, no pretenciosa, pero sí ambiciosa. Siempre quiero más, no me gusta conformarme. A veces es bueno y a veces es malo (ríe).

J: Me gustaría preguntarte por el Black Lives Matter, ¿te sientes parte de él?

N: Claro que me siento parte del movimiento, soy negra y estoy súper orgullosa de serlo. Mi parte, de alguna forma y me parece súper bonito, es ser referente para esas niñas negras que a lo mejor se sienten avergonzadas. Aunque parezca mentira, estas cosas pasan. Que se sienta avergonzada por su voz, por su pelo, que se sienta más pequeña e inferiores... Si yo puedo ser la persona que miren y digan ‘esta tía no se siente inferior’, si puedo ser un ejemplo para ellas, para eso estoy. Lo siento como un orgullo más que una responsabilidad. Es raro hablar de esto porque las personas blancas no se sienten responsables de ser blancos.

J: ¿Qué referentes tienes tú dentro del movimiento?

N: Pues tenemos a Beyoncé, que digo ella porque ahora mismo es como un boom, está súper orgullosa de ser quien es y lo vemos en todo lo que hace, saca la raíz en todo lo que hace. Aquí tenemos a Concha Buika, Lucrecia, etc.