Pilar Rubio, duramente criticada por una fotografía en Instagram junto a su hijo

Pilar Rubio ha demostrado en muchísimas ocasiones que es una madre todoterreno y su última aventura ha sido, nada más y nada menos que, celebrar el quinto cumpleaños de su hijo Marco en compañía de todos sus retoños. Una celebración en la que confesaba echar de menos al futbolista Sergio Ramos.

Como era de esperar, Pilar Rubio no dudó en compartir su felicidad mostrando una fiesta llena de globos, color y con una enorme tarta en la que la sonrisa del cumpleañero no dejaba lugar a duda de que estaba viviendo un momento de lo más especial.

Sin embargo, la alegría con la que la colaboradora de El Hormiguero subió una foto junto a sus hijos en Instagram probablemente se viera desvanecida ante el semejante aluvión de críticas que se le vino encima. ¿La razón? La forma de llevar al más pequeño de sus hijos, Máximo Adriano, en un porteo.

Algunas de las críticas hacia Pilar Rubio en Instagram

No han sido pocos los usuarios de la red social que se han lanzado a aconsejar cuál sería la forma correcta de utilizar el porteo con los bebés, algunos mucho más críticos que otros, como viene siendo habitual en este tipo de plataformas. De lo que no cabe duda es de que la foto ha revolucionado por completo Instagram, donde ya cuenta con casi 200.000 reacciones. Estos son algunos ejemplos de comentarios que se podían leer en la publicación:

"Pilar por favor, portea con el bebé al revés y en una mochila ergonómica. Por tu salud de la espalda y la de tu bebé."

"Aunque solo sea para la foto HACE DAÑO VERLO que ella se destroce su espalda, pasa, pero que dañe de esa manera a su bebe.........y como puedes observar, no es la única que se ha fijado en eso al ver la foto....sino la gran mayoría de madres."

"Por favor Pilar esa mochila no es ergonómica y no pongas al bebé jamás mirando hacia delante."

"Me duelen los ojos de ver como portea al bebé. Solo hace falta ver la postura que tiene el pobre!!!!"

"De verdad que no es por criticar, pero por ergonomía siempre recomiendan portear al bebé mirando al porteador."

"No me puedo creer que después de 3 hijos y con tus recursos portees tan mal a tu 4º hijo."

"Cuatro hijos y aún no se ha enterado que no se portea de cara al mundo?? No lo entiendo!!!"

¿Qué es el porteo de bebés?

El porteo de bebés es un sistema que cada vez está adquiriendo más popularidad entre las mamás y los papás. Se trata de una forma de transporte para los más pequeños que facilita el contacto cuerpo con cuerpo en todo momento del bebé con la persona que lo transporta. Razón por la que los expertos aseguran que tiene múltiples beneficios en su desarrollo.

Hay muchos tipos de porteos, desde los más sencillos de tela hasta algunos modelos muy exclusivos. Sin embargo, hay ciertas directrices que deben ser comunes en todos ellos: