La confesión de Leiva sobre su último concierto que se ha convertido en tendencia

Leiva publicó hace unos días en Instagram el anuncio de que iba a estrenar Sin voz no hay show en su canal oficial de Youtube. Pero no se trataba de una nueva canción adelanto de su nuevo álbum en directo, Madrid Nuclear, sino una reflexión o confesión, si lo preferís, sobre lo que ese último gran espectáculo en vivo significó para él y lo que la pandemia ha provocado en su vida.

"La música siempre ha sido un juego para mí. Algo totalmente libre de responsabilidades y reglas. Digamos que es un pequeño refugio, un espacio sagrado donde no existen los obstáculos y los precipicios que hay en mi día a día normal" comienza explicando el artista de Alameda de Osuna mientras se suceden imágenes de los ensayos de aquel último show.

"Cuando te profesionalizas y un número importante de gente empieza a pagar por verte, de repente te haces verdaderamente consciente de que para un montón de personas pagar un ticket de un show es un tremendo esfuerzo económico y probablemente, incluso, sea su lujo del mes. Cuando piensas en esos es cuando te cagas de miedo y empiezan los abismos de la responsabilidad. Yo creo que para combatir eso es importante seguir funcionando ahí arriba con amigos y evitar que esto se convierta en algo excesivamente serio y pro y sesudo. Nosotros siempre nos hemos sentido como una banda de instituto. Ese espíritu es lo que nos mantiene ilusionados todo el tiempo" confiesa Leiva sobre uno de los temores que todo artista sufre.

Y lo que no demasiadas personas saben es que estuvo a punto de no suceder. "Dos años componiendo y escribiendo. Luego pasa casi otro año grabando. Y cuando terminas los ensayos de la gira y empiezas la gira, te das cuenta de que no importan las dimensiones de las pantallas, los ajustes de repertorio, que haya 20.000 entradas vendidas... Si una noche no hay voz, no hay show. Un miedo atroz. 2 o 3 días antes del directo estaba completamente afónico. Estábamos grabando un directo que perduraría para siempre. Todos pensábamos y asumíamos que suspendíamos. En un acto de inconsciencia decidí probar e intentarlo. Por alguna misteriosa razón, salió".

Este directo en Madrid fue su despedida a 2019. En teoría una segunda parte de su gira Nuclear se iba a poner en marcha para presentar su exitoso álbum de estudio. Pero la vida tenía otros planes para todos: "Este fue el último show que hemos hecho juntos la banda. No he vuelto a tocar en directo. Un bicho invisible se apoderó del mundo y nos paró en seco a todos. Yo amo el espectáculo y si no hay otra manera de hacerlo y hay que hacer nuevos formatos online quizá nos tengamos que adaptar. Yo lo haré en el último caso. Yo esperaré a que se pueda tocar poque me siento muy enganchado a ese ritual. Es un ritual muy insuperable. Ahí estás en manos de la música y de esa comunión primitiva que hay entre banda y público. Mientras tanto estoy escribiendo canciones, supongo que para un disco nuevo, y volviéndome un poco más loco de lo que ya estoy".

El Madrid Nuclear de Leiva, en cines

Quedan apenas un par de días para el lanzamiento de este proyecto musical de Leiva que llega casi un año después de que se produjera y en un momento en el que millones de personas en todo el mundo están deseando volver a disfrutar de un concierto en directo.

Con el espíritu de hacer llegar este show a la mayor cantidad de gente posible, Madrid Nuclear estará también disponible en formato gran pantalla con dos únicos pases en cine los días 19 y 20 de noviembre. No será lo mismo pero al menos es un paso que nos acerca a la música en directo.