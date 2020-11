‘Mask Singer’ desenmascaró a Norma Duval y a Mónica Carrillo (aunque alguno creyó que era Letizia Ortiz)

Mask Singer Adivina quien canta tenía preparada una doble sorpresa para el tercer programa de su primera edición en España: dos desenmascaramientos ya que además de los disfraces habituales hubo una invitada.

Tras Una espectacular gala con 6 actuaciones musicales de 5 de sus máscaras más una invitada sorpresa. Y tras una dura competencia, Norma Duval era desenmascarada como Unicornio.

La popular vedette española que triunfó en el siglo XX perdió su primer enfrentamiento contra Pavo Real (Con altura de Rosalía) y Monstruo (Everybody de Backstreet boys) pese a que su interpretación del Believe de Cher fue más que correcta.

¿Sabías que debajo de 🦄 se encontraba una VEDETTE que trabajó en PARÍS? 😱 Norma Duval es nuestro UNICORNIO 🌈 #MaskSinger https://t.co/LWamhPf6MP pic.twitter.com/Ulvg2bqzcH — Mask Singer (@MaskSingerA3) November 18, 2020

Norma Ducal con su versión de Lady Gaga

Los investigadores manejaban los nombres de Bárbara Rey, Tita Cervera, María Esteve, Victoria Abril o Angela Molina. Uno de ellos, José Mota, sí que barajó el nombre de Purificación por la pista que dio que su nombre no era el real y que le podían llamar "Ripu" (Puri al revés), pero no cayeron en que Duval se llama en realidad "Purificación Martín Aguilera".

En las redes sociales la gente lo tenía claro. La filtración días atrás y la pista de Ripu la había desenmascarado. Pero en el set del programa no salió su nombre: no era Vicky Martín Berrocal, ni Agatha Ruiz de la Prada ni la baronesa Thyssen, ni Victoria Abril, ni Tita Cervera.

Cuando se quitó la máscara, la sorpresa en plató fue mayúscula. En el duelo final contra Catrina (Rolling on the river de Tina Turner) despistó a todos con Poker face de Lady Gaga. Ya desenmascarada la vedette aprovechó para reivindicar su paso por el programa.

"Estar en un programa como este en estos momentos creo que es muy importante. Es un programa tan creativo, tan bonito, tan entusiasta, tan intrigante... Nadie sabe quienes somos. Yo ahora me voy escondida para que no me vean. Les deseo a mis compañeros que están ahí detrás todo lo mejor. Es un esfuerzo muy grande llevar la máscara, el traje, la canción, el ritmo, la coreografía..." reconoció Norma Duval.

Mónica Carrillo, la máscara invitada de Mask Singer Adivina quien canta

Mónica Carrillo lo reconoció delante de los investigadores, del presentador Arturo Valls y de los millones de espectadores que veían el tercer programa de Mask Singer: "Nunca antes había cantado en público". Algo que sorprendió porque su bonita voz despistó a todos.

Su interpretación de uno de los hits de Adele, Someone like you, dejó a todo el mundo con la boca abierta aunque en las redes sociales hubo algunos avispados que descubrieron su identidad: "Nunca me habría imaginado hacer algo así. Muchas personas que me conocen estarán pensando en qué estoy haciendo porque siempre he dicho que nunca lo haría".

Las pistas que había dejado sobre que "la actualidad manda" o un micrófono de Antena 3, la hicieron accesible al público y también a Javier Calvo que acertó con el pronóstico. Sin embargo el resto de investigadores estaba más perdido y hasta llegaron a decir que era Letizia Ortiz.