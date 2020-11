Broncano recuerda en La Resistencia su polémica con Huelva en la visita de Álvaro Robles y María Xiao

Álvaro Robles y María Xiao fueron los invitados esta noche de La Resistencia en un programa de lo más deportivo. Y es que no todos los días se recibe a un subcampeón del mundo de tenis de mesa. Con el objetivo de ir a los Juegos Olímpicos de Tokyo, la pareja de jugadores de ping-pong visitaron el programa de #0 que iba a tener otro protagonista paralelo: Huelva.

Y todo ello porque Álvaro Robles es onubense, una circunstancia que sirvió a David Broncano, el presentador del late-night, para recordar la polémica que vivió con la ciudad y la provincia hace un par de años. Fue durante un programa de La vida moderna en la Cadena SER que generó muchas críticas hacia los humoristas Quequé, Ignatius Farray y el propio Broncano.

"Lo que más me gusta Huelva. Viva Huelva. Tuvimos una polémica con Huelva porque hicimos unos cuantos chistes. ¿Qué decían allí? ¿Estaban enfadados?" le preguntó el humorista y presentador a Álvaro Robles que entre risas confesó que "la gente estaba alterada. Hay gente que se indigna mucho".

Ese fue el momento en el que David Broncano aprovechó para ajustar cuentas con algunos de los más críticos hacia su humor: "Creo que el que más se indignó si no recuerdo mal fue el presidente de la diputación que dijo que nos habíamos metido con Huelva que era lo mejor y hacíamos daño a Huelva y ahora está en la cárcel por corrupción". El 'zasca' fue ovacionado masivamente por el público del teatro Arlequín de Madrid.

Álvaro Robles y María Xiao, los mejores del ping-pong español

Más allá de este ajuste de cuentas televisivo, La Resistencia quiso poner el foco sobre dos de los mejores jugadores de ping-pong de nuestro país: Álvaro Robles y María Xiao. "Llevamos jugando juntos desde noviembre y los resultados han sido buenos. Si jugamos un par de campeonatos más, estamos ahí. Estamos en el corte, de verdad. Por muy poco no entramos al corte en Omán porque se canceló. Fue el 13 de marzo. Necesitábamos un par de torneos más porque íbamos en buena línea".

No cabe duda de que 2021 podría ser su gran año si consiguen clasificarse para los Juegos Olímpicos. Y su esfuerzo les está costando: "Entrenamos un montón, las 6 horas no nos las quita nadie. Entre el entrenamiento, la preparación física, el psicólogo... Es que te vuelves loco. Es un mundillo".

Lo importante es que se lo pasaron bien y nadie resultó herido🏓 @robles_4 @MXiaoPodium

María Xiao contó a los espectadores cómo se convirtió en jugadora: "Mis padres eran jugadores profesionales. Y vinieron a España (desde China) para jugar aquí. Yo iba con ellos a los entrenos. Era la recogepelotas y a los 5 años empecé a jugar. A mí no me gustaba al principio pero ahora sí. Me empezó a gustar hace poco". Quien sabe si después de este programa nacerán futuros jugadores de tenis de mesa. Grison ya es un gran seguidor de la jugadora al grito de "María, María".