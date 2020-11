Nathalie Seseña y su sorprendente revelación en La Resistencia sobre sexo en la calle

Nathalie Seseña fue la gran invitada de hoy en La Resistencia en una tarde-noche muy especial no solo para el programa sino también para la propia invitada. Lo comentó David Broncano y se celebró en vivo y en directo: "Hay una cosa que pasa hoy y que creo que no había pasado en cuatro temporadas de La Resistencia. Es muy especial a nivel de fechas. Nathalie, hoy es tu cumpleaños".

Una manera diferente de celebrar su 53º aniversario acudiendo a promocionar al late night la película en la que ha participado: Ni de coña. La popular actriz, que en los últimos años ha triunfado en la televisión como Berta Escobar en La que se avecina, no sopló las velas pero sí recibió regalos del público asistente en el teatro Arlequín de Madrid.

Fue solo una de las sorpresas del programa que se emite en #0. Porque Nathalie Seseña no acudió sola al programa sino que estuvo acompañada en todo momento de Pepe, su fiel perro, que acaparó muchos comentarios. Pero si algo impactó al público fue la sorprendente revelación que la intérprete madrileña hizo al hilo de los populares vídeos de perros de La Resistencia.

"A veces ponéis vídeos de perros foll***o y conozco a varios de esos perros y se han quejado. No les mola que les saquen foll***o. Te transmito la denuncia del colectivo perruno que no les gusta que les saquen en ese momento tan íntimo" explicaba la actriz. El presentador reprochó entonces a los perros el calentarse en plena calle y Nathalie reivindicó esa libertad sexual.

🐕🐕 Pues si a los perros no les gusta que les saquemos follando en el programa, que se hagan un late night ellos y listo. #LaResistencia pic.twitter.com/xe6D8x21sP — La Resistencia en Movistar+ (@LaResistencia) November 11, 2020

"Tú lo has hecho alguna vez. ¿Alguna vez has tenido relaciones sexuales en la calle?" preguntó David Broncano. ""Hay mucha gente que hace esas cosas en la calle. Yo también en la calle lo he hecho. Y en cualquier sitio. Es algo muy privado pero la calle es un espacio maravilloso para hacer el amor, ¿no te parece?" confesaba.

Su formación como bailarina o su viaje onírico y real a la Laguna Quilotoa en Ecuador en plenos Andes fueron algunos de los otros temas de su paso por La Resistencia.