Itziar Ituño, sobre la quinta temporada de ‘La casa de papel’: “Van a pasar cosas muy heavys”

Muchos la conocen solo por interpretar a Lisboa en La Casa de Papel, pero la carrera de Itziar Ituño ha sido mucho más prolongada de lo que parece. Lo que pasa es que se ha circunscrito a producciones rodadas en su tierra natal: el País Vasco. Fue con la ficción de Netflix con la que su rostro empezó a ser famoso en toda España, pero antes ya había aparecido en películas como Morir, Lasa y Zabala, Loreak y Ranas, todos títulos con cierto peso en los circuitos comerciales nacionales.

Actualmente presenta la cinta Campanadas a Muerto (tráiler) también vasca, que coprotagoniza junto a Eneko Sagardoy, estrella de Patria y Handia.

Aprovechando la promoción de la película hemos querido indagar sobre cómo evoluciona el rodaje de la quinta temporada de La casa de papel. De hecho, concertar una entrevista con Ituño ha sido complicado porque las grabaciones le quitan gran parte de su tiempo. A pesar de todo, ha recibido a LOS40.

(De izq a der) Itziar Ituño, Álvaro Morte y Úrsula Corberó acuden al estreno de 'La casa de papel' en Madrid, en abril de 2017 / Getty Images / Eduardo Parra

Cuando Ituño reflexiona sobre su carrera profesional y el impacto que ha generado LCDP en su vida, no suena como cualquier otra superestrella. Justo al contrario: tiene un concepto romántico de lo que es el cine, del tipo de proyectos que le gustan y de las preferencias que sigue a la hora de lanzarse de cabeza a una película o una serie. Algo parecido a lo que nos contó en esta entrevista Maribel Verdú.

Un concepto romántico del cine

"A raíz de La casa de papel se abre un mundo de posibilidades increíblemente interesantes [en mi carrera], pero a mí en realidad lo que me mueven son las historias, aquellas que me llegan y me ponen los pelos de punta", explica convencida.

"No me importa que sean pequeñas producciones o grandes. Si de repente me vibra algo por dentro y tengo la oportunidad de formar parte de ese proyecto, me subo al carro. Yo lo veo así. No me muero por participar en una gran producción. Si me llega y la trama es la hostia... ahí voy de cabeza. Pero si me llega una producción pequeñita con poco dinero pero con una historia que me abre las carnes... me lanzo. Es mi vara de medir. Es un poco romántico pero es lo que me llena", explica entre risas.

Netflix prohíbe por contrato a las estrellas de La casa de papel hablar de cualquier detalle de la trama de la nueva temporada, así que lo único que nos puede contar Ituño son sus impresiones sobre esta batería de capítulos que concluirán la que es, a día de hoy, la ficción televisiva más internacional –y por tanto exitosa– de nuestro país.

La quinta temporada de La casa de papel

"Efectivamente, tenemos todo súper vetado, pero puedo adelantar una cosa: va a ser la hostia", expresa la actriz, quien interpreta a Raquel Murillo, rebautizada como Lisboa tras simpatizar con el equipo de atracadores protagonistas. A pesar de que tratamos de preguntarle sobre el futuro de su personaje, su relación con Tokio, si traicionará a su equipo o la relación que mantiene con el Profesor, no es capaz de adelantarnos nuevos detalles.

"Nos queda bastante trabajo por hacer, pero lo que hemos hecho ya... ¡Buah! Viene muy potente. De hecho, es el desenlace, así que tiene que ser así. Y van a pasar cosas muy heavys...". Itziar Ituño nos ha dejado, de nuevo, con la miel en los labios.

De momento la quinta temporada de La casa de papel está terminando su rodaje en Madrid. Al reparto habitual se sumarán dos nuevos rostros: Patrick Criado (Antidisturbios) y Miguel Ángel Silvestre (Sense8). Como la grabación de la serie tuvo que posponerse por culpa del coronavirus, el estreno de los nuevos episodios está previsto para mediados o finales de 2021, sin una fecha (aún) determinada.