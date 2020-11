Los Backstreet Boys han pasado a la historia como una de las boy bands más exitosas y con más fans de la historia. Desde que se formara el grupo en 1993, no han dejado de cosechar éxitos con su música alrededor del mundo, y hoy en día aún se mantienen como una de las agrupaciones más longevas.

Howie, AJ, Kevin, Brian y Nick son los cinco integrantes de los Backstreet Boys, y aunque ya han crecido, son padres de familia y llevan una vida más pausada, con su último disco, DNA, volvieron a la actualidad en 2019 y celebraron una gran gira mundial con la que pudimos disfrutarlos en Madrid y Barcelona.

Sin embargo, lo que no todo el mundo sabe es que el grupo podía haber estado integrado por un miembro más. Y no uno cualquiera, sino un actor asentado de Hollywood que, en sus inicios, hizo sus pinitos en la música, aunque finalmente optó por la interpretación. Se trata de Ryan Gosling, protagonista de cintas como El diario de Noa, Drive o LaLaLand, que tiene un currículum plagado de música.

En 1993, a los doce años, Gosling entró a formar parte del Mickey Mouse Club de Dinsey Channel. Los miembros del elenco incluían a Justin Timberlake, Britney Spears y Christina Aguilera. De hecho, se hizo amigo cercano de Timberlake y vivieron juntos durante seis meses durante el segundo año del show. Allí, el canadiense desarrolló una carrera como cantante y bailarín con gran potencial.

El actor y director Ryan Gosling, en el Festival de Cine de Cannes de 2014. / Toni Anne Barson/FilmMagic

Pero fue otra amistad la que le acercó a los BackStreet Boys, que por aquel entonces se estaban formando. A.J McLean, uno de los integrantes más reconocidos de la boy band, reconoció en conversación con TMZ que era amigo de Gosling, y que el joven rechazó la propuesta de ensayar con los desconocidos jóvenes, declinando dedicarse por completo a la música.

Este actor de Hollywood pudo haber sido el sexto miembro de los Backstreet Boys

Tiempo después, el actor fue entrevistado y reconoció que se equivocó con sus predicciones. Solía decirle a su amigo que no tendrían éxito como boyband, ya que existían otros grupos mucho más consolidados como New Kids on the Block. El argumento de Gosling era que "la idea llegaba un poco tarde". El tiempo les dio la razón y los cinco jóvenes lograron la fama mundial. De hecho, también ha reconocido que quiso enmendar su error al escuchar el primer disco de la banda en 1996, pero ya era tarde.

Con el paso del tiempo, Gosling no tiene motivos por los que arrepentirse. Ha conseguido crearse una carrera muy estable en Hollywood, y llegó incluso a lograr dos nominaciones a los Oscar como mejor actor por la película musical LaLaLand y por Half Nelson.