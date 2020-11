David Summers (Hombres G): “Me he puesto en plan Calamaro a hacer temas como un loco”

Poco queda para que Hombres G puedan celebrar sus 40 años en la música. Pero lejos de estar cansados o pensar en retirada, los cuatro amigos de la infancia que han compartido una vida entera, siguen en activo y metidos en el estudio dando forma al que será su próximo disco.

La pandemia les hizo aplazar la gira que les iba a llevar por América y España este año. Pero no se han tomado este tiempo de descanso, sino todo lo contrario. David Summers ha potenciado su inspiración y no ha parado de componer.

Precisamente estaban grabando cuando tuvimos la oportunidad de hablar con él para saber lo que nos espera. Está convencido de que la vacuna es eficaz y nos devolverá a la normalidad.

Estáis preparando nuevo disco, ¿qué nos puedes avanzar?

Queremos decirles a nuestros fans que no vamos a estar viviendo de Sufre mamón y Voy a pasármelo bien toda la vida. Estamos siempre avanzando y haciendo cosas nuevas. Aunque somos conscientes de la cárcel que supone, entre comillas, que supone el tener tantas canciones que a la gente le gustan tanto. Ahora mismo estamos haciendo un disco que nos tiene locos. Estamos preparando 14 canciones nuevas y estamos enloquecidos trabajando aquí en mi casa, en mi estudio, sin límite de tiempo, ni presupuesto, ni nada. Cambiando y mejorando hasta que consigamos tener el disco que queremos y esa es nuestra ilusión ahora mismo.

La pandemia te ha inspirado…

No sabría decirte cuál me gusta más de todas. Durante la pandemia, durante el confinamiento y todo este coñazo, aquí todo el día en casa, todo el día en pijama, he aprovechado a trabajar como un loco y me he puesto en plan Calamaro a hacer temas como un loco y me han salido 22 canciones y hemos seleccionado 14 y me encantan, más bonitas que nunca.

¿Influidas por la pandemia?

No, tengo alguna. Tengo un tema que se llama Lo mejor está por llegar que habla un poquito de este tema y tengo otra que se llama Aquí dentro, que habla un poco del tema del confinamiento y tal pero no he querido dejar mucho recuerdo de esta mierda porque no quiero, dentro de 10 años, que se me caigan las lágrimas.

Pero supongo que esta situación de crisis sanitaria habrá potenciado o tu lado más pesimista o el más optimista, ¿no?

Tenía un tema que lo descarté al final que se llamaba Todo estará bien que lo escribí en marzo o abril. Pensaba que había que decirle a la gente que esto va a pasar rápido, pero van pasando los meses y la canción empieza a perder sentido y, al final, la he descartado. Igual ahora que dicen que viene la vacuna, igual es el momento. Es lo que pasa, que con esta pandemia nunca sabes lo que va a pasar dentro de 15 días y es muy difícil. Prefiero hacer temas que puedas escuchar ahora, dentro de 5 años y te sigan gustando. No quiero dejar mucho recuerdo de este coñazo, aunque va a ser inolvidable para todo el mundo, pero no quiero dejarlo ahí en un disco.

¿Eres de los que piensa que algún habrá que retirarse, o no?

De momento no, me siento bien y me encuentro fuerte. Sobre todo, es la salud lo que lo va a marcar. En el momento que tengas una edad que ya no te permita la misma actividad. Rafa tiene 60 años.

En este trabajo no maduras nunca, afortunadamente, eres un inmaduro toda tu vida

Pero como os juntáis con gente como El canto del loco en su día o Taburete más recientemente, eso os rejuvenece, ¿no?

En este trabajo no maduras nunca, afortunadamente, eres un inmaduro toda tu vida. Pasan los años y sigues igual vestido, sigues haciendo las mismas cosas, sigues haciendo canciones, tocando, subiendo a escenarios, viajando y haces lo mismo. No es como en otros trabajos que vas ascendiendo. Aquí es lo mismo desde hace 40 años. Te mantienen en un espíritu y mentalidad joven eternos.

Habéis estado hablando con los creadores de los Simpson para crear una línea de merchandising innovadora, ¿con qué nos vais a sorprender?

Tenemos un buen amigo que es dibujante de los Simpson, que es un mexicano de Los Ángeles y es super fan nuestro y el tío nos ha hecho dibujos de Simpson nuestros y hace cosas totalmente porque es fan. Estamos siempre flipando con el merchan que pueda gustar a los chavales. Ahora hemos reeditado unas camisetas muy chulas, vintage del grupo, que eran dibujos de mi padre que hacía en los años 80, para hacer camisetas y las hemos reeditado. De Venezia, La cagaste… Burt Lancaster, Marta tiene un marcapasos… muy chulas.

Supongo que no volveremos a hablar este 2020 de ese nuevo disco ya en la calle, ¿no?

2020 no, está todo cancelado, hemos aplazado dos veces las cosas. Teníamos un 2020 que estábamos acojonados por si éramos capaces de aguantarlo. Interrumpimos una gira que estábamos haciendo en México espectacular, en recintos enormes, con todo vendido, era una locura. Nos tuvimos que volver a España en marzo. Teníamos previsto ir a Colombia y Ecuador en abril y teníamos una gira de 26 conciertos en Estados Unidos en dos meses, junio y julio con muchas entradas agotadas. Estábamos ilusionadísimos, pero al mismo tiempo temiendo que el ritmo nos iba a machacar. Volvíamos y teníamos un mes de vacaciones y arrancábamos en España donde también teníamos un montón de conciertos. Todo lo tuvimos que aplazar al año que viene que si Dios quiero y la vacuna esta funciona, que parece ser que sí…

Que optimista te veo…

Tengo amistad con un capo de Pfizer y me ha dicho que la vacuna es totalmente fiable y cuenta con que el año que viene, primavera, verano, volveremos a la normalidad de verdad, no la normalidad idiota esta que estamos viviendo a hora sino la que hemos entendido siempre. Estamos planeando sacar el disco en primavera y retomar la gira.