David Summers: “He pasado mi vida entera pidiéndole a Dios que mi hijo no fuera como yo”

David Summers está metido en el estudio con sus compañeros de Hombres G dando forma al que será el próximo disco del grupo. Al parecer, el confinamiento fue muy productivo e inspirador. El cantante lo pasó encerrado en casa con su hijo y compartieron muchos momentos de música.

Daniel Summers, su mellizo de 20 años sigue sus pasos profesionales. Siente pasión por la música y ya ha registrado su primer tema en derechos de autor, Estrella. Durante esta pandemia ha ayudado a su padre con las nuevas composiciones, pero ahora quiere centrarse en su propio proyecto.

Hemos tenido la oportunidad de hablar con David para saber cómo respira la música en casa.

¿Qué tal va la carrera musical de tu hijo Dani?

Está el tío ahí, tiene un montón de canciones que ha compuesto él y le he prometido que en cuanto acabe yo con el disco mío, voy a ayudarle un poquito a ver cómo nos encauzamos y eso, pero está ilusionadísimo. Está estudiando producción musical y música. Está en la escuela de arte y está muy ilusionado, todo el día tocando en casa, que la vecina debe de estar de mí hasta los mismos huevos porque acabo yo de grabar a las seis de la tarde y empieza él. Pero es lo que tiene vivir en una familia de músicos.

Se le ve menos gamberro que tú a su edad…

Nada que ver. Yo he pasado mi vida entera pidiéndole a Dios que mi hijo no fuera como yo, un juergas. Los dos, Daniel y Lucía, mis hijos son muy buenos y se portan muy bien. Tienen 20 años y podrían ser unos gualtrapas de cojones, pero no, he tenido suerte.

De todas formas, para Daniel tiene que ser complicado con el listón tan alto que le has dejado, ¿no?

Tiene que olvidarse de los listones, tiene que intentar ser feliz haciendo lo que le gusta. Yo también tenía un listón muy alto y lo sigo teniendo con mi padre. Ojalá yo fuera la mitad de talentosos que era mi padre, era un absoluto genio, para mí inalcanzable, pero por eso me olvidé de él. Tengo que hacer lo que creo que tengo que hacer y no igualar a mi padre ni competir con él. Dani debería hacer lo mismo. Hacer su rollo, su música, y esperar que el péndulo del éxito te dé alguna vez. Es muy importante y se lo digo constantemente, que escriba lo que siente de verdad, abra su corazón y le cuente a la gente quién es que es lo que tiene que hacer un artista.

¿Cruzaréis proyectos? ¿Le veremos a él tocando en tu disco y a ti componiendo en el suyo?

Te puedo decir que me ha ayudado muchísimo en las maquetas. En el estudio en el que estoy trabajando ahora es el estudio donde yo hago las maquetas y lo tengo conmigo todo el día y como toca la guitarra increíble, me graba todas las guitarras, me ayuda muchísimo. En este disco me ha ayudado un montón y, de hecho, Rafa está repitiendo solos que había hecho Dani. Tiene un mérito de la hostia, lo que pasa es que graba Rafa, ya quisiera Dani. Aquí está en el estudio con nosotros y quiere grabar, pero no le dejo, ya lo hará cuando tenga que hacerlo.