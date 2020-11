Mónica Naranjo estrena Amore junto a Nek en el 20º aniversario de Minage

Mónica Naranjo acaba de presentar el segundo adelanto de Minage 20º aniversario. El gran disco de culto culto que la solista de Figueres tuvo que pelear y del que os ofrecímos un completísimo reportaje cumple dos décadas de vida y lo está celebrando por todo lo alto. Su nueva tarjeta de presentación es Amore junto a Nek.

En el 20º aniversario de Minage ha preparado un box set de lujo con el que Mónica Naranjo ha querido conmemorar los 20 años de un disco que cambió su carrera para siempre, pasando de ser una artista de pop comercial de enorme éxito a una artista que arriesgaba en cada nueva propuesta.

Aquel álbum de homenaje a la diva italiana Mina no fue exactamente como a Mónica le hubiese gustado, puesto que incluía algunas canciones ajenas al repertorio de Mina que fueron extraídas como sencillos y que procedían de un proyecto continuista del exitoso Palabra de mujer que la artista decidió aparcar.

20 años después, Minage ha mutado en Puro Minage, un disco que está incluido en esta edición especial 20 aniversario, en el que, ahora sí, todas las canciones son versiones de su admirada Mina y que ha querido completar con dos nuevas grabaciones.

La primera de ellas fue Llévate ahora (Portati vía) y la segunda es una recreación de Amore, un monumental dúo que Mina grabó originalmente con Riccardo Cocciante en 1994 para el que Mónica ha contado con la colaboración de Nek.

Amore es una de esas composiciones de Cocciante que se van arrebatando conforme avanza la canción para alcanzar hacia el final un clímax de emoción desbordada. Las interpretaciones vocales tanto de Mónica como de Nek van a enamorar al público. El arreglo, muy distinto al original, empieza con un piano sutil y va subiendo en espiral a la vez que lo hace la orquesta.

Mónica y Nek se van sucediendo con sus cambios de tonalidad y ganando en intensidad y emoción. Esta nueva versión de “Amore” tiene una interpretación y arreglos sublimes para una canción cuya letra describe como pocas un apasionado amor a primera vista.

Minage 20 aniversario no sólo incluye Puro Minage, el disco que Mónica Naranjo quiso sacar y no pudo y que ahora ha completado, sino todos los contenidos relacionados con aquel exitoso lanzamiento. Desde todos los remixes de los 3 singles editados comercialmente y que no estaban disponibles desde hace años hasta el audio y el video del buscadísimo y triunfal Tour Minage.

Además, el audio ha sido cuidadosamente remasterizado y se incluyen un libreto exclusivo de 36 páginas en tamaño 12" con nuevo material gráfico y textos escritos para la ocasión por Rubén M. Villa y unas láminas de coleccionista con algunas imágenes nunca antes publicadas de la sesión fotográfica de Juan Gatti.