Robbie Williams ya ha lanzado su nueva canción navideña. Tal y como este año 2020, el tema es peculiar, en nada se le parece al Time For Change o el Merry Xmas Everybody junto a Jamie Cullum del año pasado. Le toca el turno a Can’t Stop Christmas, con una lyric video hace remover en nosotros muchos sentimientos: alegría, tristeza, nostalgia... La protagonista, como no puede ser de otra forma, es la Covid-19, por lo que las referencias son diversas. Algunas, hasta nos hacen reír.

“Oh what a miserable year/ But what a time to be alive/ Sadly some friends disappeared / It's never been like this before/ It feels like we're at war”, dice parte de la letra que sigue con guiños a las llamadas por Zoom, Facetime y al desinfectante de manos. Incluso, al distanciamento social: “Santa está en su trineo, pero ahora está a dos metros”. Destaca en el estribillo que las personas necesitamos en algo en lo que creer, y que nadie nos quitará las navidades.

Esta colaboración con Guy Chambers y Ricky Flack forma parte del doble álbum de Williams llamado The Christmas Present en los que hay fusiones con Rod Stewart, Bryan Adams, Jamie Cullum y Tyson Fury. Este se lanzó originalmente el año pasado siendo el decimotercer álbum en solitario en un número 1 el diciembre pasado e igualando a Elvis Presley.

Robbie Williams saca canción navideña de 2020 haciendo referencia (cómo no) al Coronavirus

El artista ha hablado también de planes futuros, entre ellos, una colaboración con Happy Mondays y Black Grappe. “La canción surgirá, los planes cambian todo el tiempo, pero con suerte [se lanzará] en algún momento de la primavera", dice en la conversación del podcast The Adam Buxton. La leyenda del pop no tiene en sus planes quedarse parado.

(Staying) At Home With The Williamses

Esta canción de navidad no ha sido el único proyecto relacionado con el Coronavirus. La familia Williams ha querido llegar a sus seguidores con un podcast en estos tiempos tan extraños. Él y su mujer Ayda Field se sientan para hablar juntos de temas como el teletrabajo, las mascarillas además de responder Q&A’s de Instagram por ese canal. ¡Esta familia no deja de sorprender y entretener!