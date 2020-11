Master KG nos desvela cómo se creó ‘Jerusalema’, su tema con Nomcebo

Cuando Master KG contactó con Nomcebo para dar vida a Jerusalema, ambos no esperaban que acabaría convirtiéndose en un hit internacional. Pero así ha sido. Su baile ahora es seguido por todo el mundo, y su canción ya supera los 245 millones de reproducciones en Youtube. ¡Un éxito rotundo!

En LOS40 no podemos dejar de darlo todo con este tema, y es por ello por lo que hemos llegado hasta el propio Master KG para conocer un poco más de lo que se esconde tras el título de Jerusalema. Siendo el primer medio español al que atiende, él también ha querido aprovechar la ocasión para regalar a su público hispano unas bonitas palabras. ¡Atento/a!

Pregunta (P): Hola, Master KG. Lo primero de todo, cuéntanos sobre ti. ¿Cómo empezó tu interés por la música?

Respuesta (R): Me encanta la música desde que soy pequeño, desde hace mucho tiempo. Porque yo nací en un pueblo de aquí de Sudáfrica, en una provincia llamada Limpopo. Tenía amigos que tenían ordenadores y en ellos solían hacer beats. Tenían softwares que usaban con los que hacían beats. Al final acabé teniendo una relación cercana con ellos. Y también como estaba tan interesado en lo que estaban haciendo, también me interesé en producir. Entonces desde ahí empece a practicando, intentar aprenderme el software y en cómo producir música. Desde 2012 empecé a intentar todos los días hasta 2018 que era todo perecto y lancé mi primer single al que titulé Skeleton Move.

P: ¿Querías convertirte en un productor famoso?

R: Sí, siempre quería que la gente conociese mi música. No ser famoso, pero quería que la gente supiese de ella porque pensaba que mi música tenía algo especial, algo único que la gente, si tuviese la oportunidad de escucharla, se sentiría identificada.

P: ¿De dónde viene el nombre de Master KG?

R: El nombre en realidad me lo dio una fan. Mi nombre es Kgaogelo Moagi, que empieza por KG y es de donde viene. Pero el Master me lo dieron fans. Me lo dio una fan después de hacer un beat. Estábamos en el estudio y después de hacer el beat, que a él le encantó, me dijo: Eres un master! Y me encantó.

P: ¿Cómo estás viviendo el éxito de Jerusalema? ¿Te lo esperabas?

R: No, para nada. No te voy a mentir. Me pilló por sorpresa porque algo como esto no me ha pasado nunca en mi carrera. Siempre hago canciones que salen para la gente, que hacen a la gente bailar aquí en el país y otros países por África y en otras partes de Europa también. Pero ésta yo diría que es un regalo de Dios porque es una canción que ha funcionado muy bien por todo el mundo. Y no solo “muy bien”... ser número 1 en diferentes países, como has dicho, es Número 1 allí, y os lo agradezco mucho. Es número 1 también en la lista de las canciones más “shazameadas” del mundo. Hay millones y millones de canciones por todo el mundo, y conseguir ese número 1 entre las canciones más ‘shazameadas’ es algo muy grande. No me esperaba conseguirlo.

P: ¿Qué crees que tiene Jerusalema que ha cautivado a la gente?

R: Creo que es una canción con la que mucha gente se siente identificada porque es espiritual. También es curativa, tiene un sentimiento curativo en ella cuando la escuchas. Y creo que especialmente durante estos tiempos a los que nos enfrentamos, que es la situación creada por el COVID-19, en la que el coronavirus nos ha afectado a todos por todo el mundo, tener una canción que es tan espiritual, trae algo a la vida. Trae algo al alma de la gente, ha revivido el espíritu de la gente, une a la gente, hace a la gente feliz en estos tiempos tan díficiles. Es una canción que quizás se ha convertido en el himno del coronavirus.

P: ¿Cómo empezasteis tú y Nomcebo a escribir la canción?

R: En realidad lo que pasó es que escribimos la canción donde estoy yo ahora mismo, que es el estudio, mi estudio. Hay un ángulo diferente ahora pero escribimos la canción aquí y la grabamos aquí. Cuando escuché el beat sentí que necesitaba una voz que fuese de soul y tenga esa espiritualidad y ahí fue cuando pensé en Nomcebo. Yo la conocía. Era vocalista de otra gente. Así que se me vino a la mente y sentí que ella funcionaría en esta canción cuando escuché el beat. Entonces la llamé y le pedí que por favor viniese al estudio y la recibí. Cuando vino le comenté la dirección que me gustaría conseguir con la canción. Entonces nos sentamos en el estudio, reproducimos el beat una y otra vez y entonces la voz salió. Lo grabamos y para ser sincero, la primera vez que hicimos la canción nunca anticipamos que iba a ser tan grande o que hiciese a todo el mundo bailar, cantar... Es solo una canción que hicimos usando nuestros propios idiomas y usando nuestras almas... siendo nosotros mismos. Ni siquiera pensamos que mucha gente se podría sentir identificada con la canción, también en términos de lenguaje y todo eso. Pero ver al mundo aceptar y amar esta canción es algo increíble para mí.

P: ¿Cómo es tu amistad con ella?

R: Es muy buena. Yo le llamo “mi hermana”, ¿sabes? Estoy muy feliz de que hayamos hecho esto juntos. Recuerdo que antes de hacer la canción ella era una vocalista para otros artistas pero después de hacer la canción, le ha cambiado la vida. Eso es lo que siempre ha dicho. Ahora puede viajar por todo el mundo, también su base de fans está creciendo cada día, ahora actúa por su cuenta, ya no es vocalista de nadie. Así que estoy muy feliz por ella. Y seguimos trabajando juntos. Hay mucha música que va a llegar. Lanzó su álbum hace dos meses y yo produje la mayoría de sus canciones y está funcionando muy bien también así que sí, queremos seguir trabajando juntos en el futuro e intentar crear más hits como Jerusalema, obviamente.

P: Sobre el videoclip, ¿tienes alguna anécdota durante su rodaje?

R: Sí. Un momento divertido fue que no sabíamos cómo reflejar el vídeo. No sabíamos cómo debía ser la historia o qué deberíamos hacer en el vídeo. Recuerdo que estábamos pensando en muchas cosas. No estábamos seguros de qué debíamos hacer al grabar el vídeo. Así que al final acabamos recibiendo ayuda de otra gente que son los directores. Recuerdo que incluso con el vídeo terminado seguíamos indecisos sobre si era perfecto o si era la forma que supuestamente debía ser o no, o si debíamos grabarlo de nuevo... Pero después de recibir el vídeo del chico que grabó el vídeo, nos encantó.

P: ¿Qué significa Jerusalema para ti?

R: Jerusalema significa vida, crecimiento, exploración, significa muchas cosas. Jerusalema actualmente es la canción más grande de mi carrera, ¿sabes? Es la primera canción que viaja por el mundo de la manera en que lo ha hecho viniendo de África. No solo de África, sino del sitio del que soy, que es Sudáfrica. Es la primera canción que hace lo que Jerusalema está haciendo. Llegando a lo más alto de las listas de diferentes países por todo el mundo, vendiendo muchas copias y todo eso. Es increíble. Estoy muy feliz de que está generando más éxito día tras día. Es increíble.

P: ¿Cómo te ha cambiado la vida después del éxito de la canción?

R: Me ha cambiado la vida en muchos aspectos. La base de fans ha crecido. Tengo ahora una base de fans muy grande. Me siguen millones de personas y también ha creado muchas oportunidades para mí en la industria musical. Muchos artistas grandes han terminado contactando conmigo. Las cosas son más fáciles ahora. No me tengo que presentar ahora. La gente conoce mi música. Jerusalema también ha abierto puertas para otra música de Master KG que ha estado ahí y la gente no conocía. Así que es increíble.

P: ¿Qué le dirías al pequeño Master KG ahora?

R: Cree en ti mismo, cree en lo que haces. Encuentra algo que ames y trabaja en ello. Nunca te rindas, no escuches las críticas y a toda esa gente que te dice que nunca lo conseguirás. Algo que tiene el éxito es que no importa de dónde eres. La grandeza no importa de dónde eres y quién eres. Todos estamos destinados a la grandeza y grandes cosas y logros en la vida, así que cree en ti mismo, sigue trabajando duro en ese estudio en la habitación. Porque esa es la manera en que yo empecé, haciendo música en el estudio de mi habitación. Mirame ahora. He creado un hit internacional porque creí en mi mismo y en lo que hago. Me aseguré de que continuaba enfocado y en hacer lo que me gustaba. Y todo está genial ahora.

P: ¿Qué viene después de Jerusalema?

P: Solo Dios sabe y solo los fans lo decidirán. Simplemente hice la canción y la gente decidió. Hicieron que fuese lo que es hoy. La gente va a decidir si quieren hacerlo un hit global o no. Así que intentaré mantener la misma energía, misma estrategia... ¿quién sabe? Nunca lo sabemos. Lo veremos.

Master KG está dispuesto a seguir llenando nuestras playlists con sus nuevos temas, y nosotros estamos más que agradecidos de que esto ocurra. Aunque como él asegura, dejemos que el siguiente capítulo de Jerusalema llegue de forma natural.