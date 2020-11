Master KG (‘Jerusalema’) le lanza una propuesta a Rosalía

Master KG se ha convertido en una de las voces más escuchadas de los últimos meses. El éxito de Jerusalema es imparable, y aún su baile se recrea en cada rincón del planeta. Alguien que también conoce lo que es la fama es Rosalía, cuya voz ha irrumpido en las listas de éxitos internacionales como un auténtico huracán.

Pues bien, en una entrevista de Master KG con LOS40, el productor ha querido aprovechar para lanzarle una propuesta a la intérprete de Juro Que. A la pregunta de si conoce algún artista español, él responde: "Sí, definitivamente. También tengo muchos remixes en español. Los he escuchado en Youtube. La gente los está remezclando, lo que es muy guay. No sé si Despacito es de España, pero me gusta mucho". Pero eso no es todo.

"¿Conoces a Rosalía?", le pregunto. "Oh, sí. Soy muy fan de ella. Hay una canción que hizo con Travis Scott, TKN, es muy buena. También la sigo en Instagram, por cierto", responde. "¿Colaborarías con ella?", insisto. "Sí, sí. Eso sería increíble. Intentaré hablar con mi equipo y podemos llamar a la puerta y ver si quizás ella pueda...", responde.

¿Aceptará Rosalía la propuesta de colaboración del productor y cantante sudafricano? Tendremos que esperar para saberlo, aunque teniendo en cuenta el éxito que ambos cosechan, su unión sería una auténtica explosión de talentos.

Master KG y Nomcebo lanzaron en 2019 Jerusalema, pero no ha sido hasta el 2020 cuando sus voces y ritmos han llegado a cada rincón del planeta. Su éxito en TikTok ha sido una de las causas. Pero ni él y la cantante esperaban llegan tan alto con esta canción, o al menos eso es lo que nos ha expresado en una entrevista. ¿Cómo le ha cambiado la vida? "En todos los aspectos", confiesa.

Y a ti, ¿te gustaría escuchar a Master KG y Rosalía en una misma canción?