Bad Gyal es una de las reinas de la industria musical española. Con tan solo 24 años, la catalana puede presumir de ser una de las artistas más escuchadas de nuestro país gracias a temas como Zorra, Aprendiendo el sexo o Fiebre. Sin ir más lejos, hace unos días lanzó Blin Blin, una canción junto a Juanka donde vuelve a apostar por un ritmo pegadizo y una letra descarada que engancha desde el primer momento.

El éxito de Alba Farela (nombre real de la cantante) reside en haber sido una de las pioneras en inspirarse en el dancehall en nuestro país. De hecho, la joven ya ha participado en algunos de los programas del momento como La Resistencia.

La intérprete de Alocao acudió hace justo dos años al programa de Broncano. Aquel encuentro se convirtió en una de las entrevistas más comentadas del formato. Entre que el presentador no tenía ni idea del género al que se dedicaba Bad Gyal y que ella no encontraba la gracia a los chistes de él, son muchos y muchas los que pasaron un mal rato viendo el programa.

Es verdad que los seguidores y seguidoras del presentador manchego encontraron gracioso el apodo que le puso a la artista, Lil Papaia, y que a ella no le hizo mucha gracia.

Ahora, dos años después, en una entrevista exclusiva de Bad Gyal para LOS40, la joven ha hablado sobre aquel encuentro televisivo: “Sí que estuve un poco incómoda, la verdad. No le culpo a él ni nada. Es el formato de entrevista, yo no estaba tan acostumbrada e iba nerviosa”.

“A mí me gusta hacer promo para hablar de mi música y no para que se rían de mí ni para estar de risas. Yo estoy de risas con mis amigos o con la gente que quiero”, continúa contándonos la estrella de la escena urbana.

La cantante continúa explicando que antes de salir estaba “un poco insegura” y que no sabía “por dónde iba a salir el presentador”.

Volvería a La Resistencia

A pesar de aquel rato incómodo que pasó, Bad Gyal asegura que volvería al programa de Movistar. “Sí volvería a ir, ¿por qué no? Quizá podría ponerme a prueba a mí misma y demostrar que estoy cómoda y que si se ríen de mí no pasa nada”, asegura la joven.

Además, esta vez le pondría las cosas más fáciles a Broncano y se pondría ella misma el mote, tal y como nos ha dicho entre risas:

“Esto de Lil Papaya le hizo muchísima gracia a la gente, pero yo no le veía el chiste. Entendía la broma, pero no entendía por qué la gente lo veía tan gracioso. Pero claro que me encantaría ir y tomármelo más relajado. Y si me llama, pues nada, Lil Piña que sea mi nuevo mote. Vamos a ser virales y ya está”.

Estamos seguros de que si Bad Gyal vuelve a ir a La Resistencia daría mucho que hablar. Sin ir más lejos, el vídeo de la entrevista de hace dos años ya suma cuatro millones de reproducciones.