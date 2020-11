Leiva empieza a grabar su nuevo disco en México

Leiva ha cambiado radicalmente sus planes. En un principio el solista de Alameda de Osuna tenía previsto un 2020 repleto de conciertos dentro de la segunda fase de su gira Nuclear. Sin embargo la pandemia dió al traste con sus planes.

Y como ya confesó en su reflexión Sin voz no hay show, los conciertos virtuales de momento no son una opción para el madrileño porque prefiere las sensaciones del directo presencial: "Me siento muy enganchado a ese ritual".

Fue en ese mismo vídeo en el que Leiva comenzó a dejar las pistas que hoy ha terminado de confirmar en sus redes sociales: "Mientras tanto estoy escribiendo canciones, supongo que para un disco nuevo, y volviéndome un poco más loco de lo que ya estoy".

A través de su perfil oficial en Instagram no sólo ha explicado que el proyecto esté en marcha. De hecho es que las primeras sesiones de grabación ya han comenzado. "Grabando disco nuevo en México. Muy ilusionado y hermanado con Adanowsky @adanjodorowskypersonal, Jerry Ordóñez y @cesarpopmadrid. Dream team!"

Rodeado de talento, Leiva ya está trabajando en el sucesor de Nuclear. Una nueva muestra de que en todos estos meses el que fuera 50% de Pereza no ha parado de trabajar. Buena prueba de ello es su canción para la serie Veneno de Los Javis o aquella canción que publicó en sus redes sociales de la que no dió ningún tipo de detalle.

"Cuando despierto y el agua me cubre hasta la mitad / me vuelvo a dormir y descubro que sigo abrazado a la nada / tengo un instante de calma y un billete a la capital / te podrías apuntar me he quedado pensando a los pies de la cama / Si me observaras por un agujerito te darías la vuelta / pero eso nunca pasa / me imaginas abriendo las alas mareando detrás de los brazos de alguna cualquiera" cantaba en su letra.