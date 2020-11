Miki Núñez, detrás de ‘Iceberg’: las historias que inspiraron el disco contadas por él

La carrera de Miki Núñez (Tarrasa, 1996) va viento en popa y a toda vela. El cantante de 24 años, que conocimos gracias Operación Triunfo 2018, se ha ganado un hueco en la difícil industria musical. ¿La clave de su éxito? Temas cargados de buen rollo, un sonido ska y una personalidad definida. Y es que Miki tenía claro incluso antes de entrar a la academia qué tipo de música quería hacer.

Tras triunfar con Amuza, su primer disco, en 2019; un año y medio después llega Iceberg. Aunque el joven vuelve a apostar por los ritmos que le definieron en su primera etapa, esta vez arriesga y da un paso más hacia el sonido, sumando a los temas aquel sonido pop rock con el que creció.

Para la ocasión, Miki ha querido involucrarse al máximo en el proceso de composición, inspirándose en algunos de sus pensamientos y vivencias en cada uno de los once temas que componen el álbum. Y es que el artista se ha dejado la piel y el alma en este proyecto.

Para que nos cuente la historia que existe detrás de cada una de las canciones, Miki se conecta a LOS40. El artista nos explica los pensamientos, vivencias y recuerdos le han llevado a escribir cada uno de los temas de Iceberg.

Me vale

La sacamos en el confinamiento porque, al no poder hacer conciertos, era una buena manera de decirle a la gente que nada nos puede parar. A la música y a la cultura, por mucho que lo intenten no nos pueden parar. Hicimos el videoclip desde casa con el móvil.

Me vale es una canción que escribí para mi pareja, Sara. Como no la podía ver, ya que pasamos el confinamiento separados, le quise hacer un pequeño homenaje sacando esta canción que habla sobre ella. Por eso la lanzamos.

Beberte lento

Es una canción que escribí durante el confinamiento porque me faltaban dos cosas en ese momento: poder tomarme una cerveza con los amigos y tener relaciones sexuales. Estas dos cosas que echas mucho de menos pueden ser una canción. “Quiero beberte lento, destapar momentos, compartir mis labios con cada gota que sale de ti”, es lo que podrías hacer con una cerveza o durante una relación sexual.

Todo lo que llevo dentro

Todo lo que llevo dentro es una canción que escribí junto a Paco Salazar mientras que estábamos grabando otra. No recuerdo cuál era la otra, pero me acuerdo que ese día estaba un poco triste y Paco, que a veces ejerce de psicólogo, me dijo “tío, esto lo tienes que sacar”. Yo me veía incapaz de hacerlo y me dijo que me sentase en el piano. Fue ahí cuando empezamos a componerla. Estaba en un momento de bajón y la canción habla sobre que por mucho que intentemos ver la parte de abajo en del iceberg, a veces solo somos capaces de ver la puntita.

Cada pas del camí

Es una canción que he escrito como himno a mí mismo sobre los festivales, sobre lo mucho que los echo de menos. También se escribió un poquito antes del confinamiento, pero ya no se podían hacer conciertos. La compuse junto a Marc Riera, el cantante de Doctor Prats, que es un grupo que está dando muy fuerte en Cataluña. Somos colegas desde que ellos tenían un grupo que se llamaba Cayo Malayo y yo estaba con mi grupo.

Viento y vida

Viento y vida, que es el singue que salió antes del disco, la escribimos para Amuza. Se quedó en el cajón porque era demasiado pop rock y en ese momento lo único que quería hacer eran canciones festivas. Ahora creímos que era una buena opción tras revisarla mucho. La sacamos con Despitaos porque sonaba muy dosmilera. Era el grupo perfecto para recordar aquella época dorada del pop rock español. Últimamente me pongo directamente en Spotify listas de Remember 2000 y me sale La Oreja de Van Gogh, El Canto del loco, Pereza, Despitaos…y como estoy mamando eso, a la hora de componer todo esto influye. No quiero cortarme las alas en ese sentido.

Mi Lugar

Es una canción para mi primo que compuse con Bombai en un campus de Universal. No suelo ir a este tipo de campus pero cuando me dijeron que iba a ir Bombai me animé a hacerlo porque son muy de muy rollo. La hice pensando en mi primo. Él ha tenido una infancia y una adolescencia un poco durilla y se fue hace un año a hacerse las Américas en mochila. Cuando nos llamaba siempre nos decía: “Tío, soy feliz. Y cuando vuelva seguiré siendo feliz porque mi lugar es donde yo me encuentre bien”. Yo me inspiré y me ayudó a componer esta canción.

¿Cuál crees qué sería ahora tu lugar?

Creo que mi lugar, aunque quede moñas, está donde se encuentre la gente que quiero y donde estén mis abuelos. Soy muy abuelero. Tengo a los cuatro y veo que a mi alrededor empiezan a faltar los abuelos y quiero disfrutarlos al máximo. Ahora quiero estar donde estén ellos.

Sin Noticias de Gurb

Mi madre es profesora de castellano, ha hecho la carrera de filología hispánica y es fan de Eduardo Mendoza. Cuando tenemos un poco de humor en casa se nos obliga a leer. Cuando cumplí 14 años me lo leí por primera vez y me encantó. Pensé que era necesario hacer un homenaje a este libro. Creo que es la perla del disco. Es un diamante en bruto.

Mis padres me han hecho leerme Sin Noticias de Gurb, pero también me han hecho escuchar grupos como El último de la fila, Mecano y esos grupos míticos. La idea era hacer un guiño a todo aquello.

Hay una parte del libro en el que el extraterrestre se mete en el cuerpo de Marta Sánchez, ¿en el cuerpo de que artista crees que se metería ahora?

Si un extraterrestre llega a la Tierra se metería rapidísimamente en el cuerpo de Rosalía. Está clarísimo, no me cabe duda de que sería ella.

Arbre

Arbre es una canción que escribimos con Arnau Moreno y Lildami un día en el estudio. Yo conocía a Lildami y tenía muchos prejuicios con el tipo de música que hacía él que era rap. Cuando nos conocimos hablamos sobre lo importante que era que uno se hiciese su propio camino sin perder las raíces. Pensamos que teníamos que hacer una canción sobre esto. Sobre que hay muchas maneras de ser cantante y que todos nos merecemos el mismo respeto

De Ida y Vuelta

Surgió en un campus de Warner en el que fuimos para hacer canciones para los demás. Nos juntamos La Pegatina, Green Valley y Both Face. Pensamos en hacer una canción de festival máximo con rumba y que hable de las vueltas que da la vida. Que fuese un rollo Caminando por la vida de Melendi. Cuando empezamos a hacerla, dije que me la quedaba yo y así hice.

Mil Planes

Es una canción que está pasando un poco desapercibida porque está de las últimas en el disco, pero es un tema que escribí para una ex de hace mucho tiempo. Duró muy poco, pero fue muy intenso. Antes de conocer a Sara yo creía firmemente que volveríamos a estar juntos. Pensaba que el universo lo tenía todo preparado para que volviéramos a estar juntos. Pensaba que era imposible que lo hubiésemos dejado. Fue por una gilipollez porque no había ni una razón, ni ella estaba mal ni yo tampoco. Lo hicimos “por si acaso nos hacíamos daño”, ¡pues vaya tontería!

¿Y tu ex sabe que fue la inspiración para la canción?

Sí. De hecho, hace mucho tiempo que no hablábamos y cuando salió el disco hay una parte de la canción que dice: “Cuando quieras llámame, nunca estoy, pero estaré. Siempre cojo el mismo tren”. Entonces me puso un whatsapp donde escribió: “Toda España esperando a que te llame, pero no lo voy a hacer. Enhorabuena por el disco”.

No M’Ho Esperava

Es la canción que más sabía que tenía que componer y que más me costó hacerlo. La escribí en muchos días. Sabía todo lo que quería decir, pero me costó mucho. Escribía una frase, lloraba, paraba de escribir y seguía. Es súper personal. La escribí tras todo el boom de OT, Eurovisión y sacar el disco. Cuando estaba todo fuera y acabo la gira, pensé “esto no me lo esperaba”. He podido saborear lo que muchos artistas saborean en muchos años en tan solo uno y medio. Escribí cómo me sentía. También sobre los haters y es que no esperaba que hubiese gente que me fuese a odiar por cualquier chorrada.

Miki, ¿Cuál es tu canción favorita de Iceberg?

Sin noticias de Gurb. Estoy tremendamente orgulloso. He hecho un homenaje al libro, a mis padres, a Estopa, a Marta Sánchez y a toda la música que he escuchado de pequeño.

¿En qué idioma te sale más natural escribir?

Depende un poco. Lo mismo estoy todo el día con mi familia y con mis abuelos y me pongo a escribir cuando llego a casa en castellano. Pero si estoy todo el día con Sara (pareja) o con mis amigos más cercanos, pienso en catalán. En la lengua que me salga. No lo pienso mucho.

