Black Friday: Estas son las ofertas de Microsoft (Xbox) y PlayStation

El Black Friday ya está aquí. Aunque más que Black Friday cada vez nos acercamos más a la Black Week y muy pronto será el Black Month. En cualquier caso, si estás buscando las mejores ofertas que tanto Microsoft (Xbox) como PlayStation van a hacer estos días a sus consolas y resto de productos sigue leyendo.

Ofertas Black Friday de Microsoft y Xbox

Como ya sabes, la idea de trabajar, aprender y jugar en casa se ha convertido en una realidad para todo el mundo. En este contexto, el PC, en todos sus formatos, y las consolas juegan un papel fundamental, haciendo posible que los usuarios estén conectados sin importar el momento o el lugar. Así que, ahora que llega el Black Friday, ¿por qué no aprovecharlo?

Microsot Store ha preparado suculentos descuentos que ya están disponibles desde este lunes 23 de noviembre en varios productos de la familia Surface y Xbox hasta el domingo 29 del mismo mes, poniendo al alcance de todos lo mejor en tecnología y videojuegos. Además, los envíos y devoluciones son gratuitos, ampliando también el tiempo de devolución a 60 días y la posibilidad de disponer soporte gratuito de Surface durante 90 días.

Además, Microsoft Store también ofrece un 10% de descuento a estudiantes, padres y profesores en los nuevos Surface Laptop Go, Surface Pro X, Headphones 2 y Earbuds. Si estás buscando grandes descuentos en Xbox Series X y S, tendrás que seguir esperando.

Sube el nivel de tus juegos y regalos navideños con estas pedazo de ofertas de #Xbox 👇 — Xbox España (@Xbox_Spain) November 20, 2020

Surface Pro 7: el dispositivo 2 en 1 más versátil del mercado cuenta con un descuento de hasta el 20%, incluida la configuración Intel Core i7, y con packs de ahorro que incluyen este modelo, funda con teclado y Microsoft 365. Surface Pro 7 es un 50% más rápido que su predecesor y dispone de una batería con autonomía de jornada completa y puertos USB-A y USB-C.

Surface Laptop 3: con un descuento de hasta el 20%, este portátil fino y elegante de 13 o 15 pulgadas cuenta con opciones de procesador Intel Core i5 y AMD Ryzen 3580 U, hasta 8 GB de RAM y 128 GB de SSD. Además, para usos más exigentes, existe la configuración con un procesador Intel Core i7 de 10ª generación y AMD Ryzen 3580 U, 16 Gigabytes de RAM.

Surface Go 2: este 2 en 1 de Microsoft con el que te puedes conectar desde cualquier lugar para apuntar ideas o realizar tareas escolares, tiene descuentos especiales en toda la gama de 128GB de SSD y packs de ahorro que incluyen el dispositivo, funda con teclado y Microsoft 365. El más pequeño de la gama Surface se caracteriza por tener una pantalla de 10,5 pulgadas con una resolución mejorada con respecto a la primera generación con 220 ppp, un peso mínimo de 544 gr y una batería de 10 horas de duración.

Consolas Xbox: descuento de 50 € en consolas Xbox One S seleccionadas. Xbox One S ofrece impresionantes gráficos con tecnología HDR y audio de primera calidad. Juega con amigos, accede a apps de entretenimiento y disfruta del Blu-ray Ultra HD 4K integrado y streaming en 4K.

Juegos digitales de Xbox: disfruta de hasta un 60 % de descuento en juegos Xbox seleccionados, como FIFA 21 Champions Edition, Watch Dogs Legion, Marvel’s Avengers y muchos más.

Xbox Game Pass Ultimate: consigue tu primer mes de Xbox Game Pass Ultimate por tan solo 1€. Incluye Xbox Live Gold, EA Play y más de 100 juegos de alta calidad para consolas, PC y dispositivos móviles Android. Además, con la suscripción podrás jugar a los títulos de Xbox Game Studios desde el mismo día de su lanzamiento.

Ofertas Black Friday de PlayStation

Sony Interactive Entertainment España (SIE España) ha dado inicio a la campaña de ofertas para Black Friday 2020, un periodo donde los fans de PlayStation podrán disfrutar de las ofertas de Black Friday con contenidos para todos los jugadores adelantándose así a la época navideña para hacerse con sus productos favoritos a los precios más competitivos o bien para regalar experiencias que hagan feliz al destinatario y permitan compartir grandes momentos con familiares y amigos.

Black Friday 2020 contará con una selección de grandes títulos para PlayStation 4 (PS4) en los que vivir infinidad de experiencias y que se podrán adquirir desde hoy hasta el 30 de noviembre a través de PlayStation Store a precios rebajados.

¡Ya están aquí las OFERTAZAS de #BlackFriday!🔥 No te pierdas en este vídeo de #ConexiónPlayStation los GRANDES DESCUENTOS que tenemos en #PSStore y físico en los mejores juegos, #PSPlus, #PSNow y más. ¡Además tenemos SORTEAZO para celebrarlo!🎉👉 https://t.co/FanRNdK4mI pic.twitter.com/jIAuzRCzdi — PlayStation España (@PlayStationES) November 20, 2020

Además, el servicio de suscripción PlayStation Plus con el que los usuarios podrán sacar el máximo partido a los videojuegos compartiendo grandes experiencias de juego con otros jugadores del mundo y el servicio de suscripción PlayStationmNow que cuenta con un catálogo de más de 700 títulos para jugar sin límites, contarán con un descuento del 25% en las suscripciones de 12 meses y se podrán adquirir por 44,99€ (antes costaban 59,99€). Ambos servicios se pueden adquirir con estas ofertas en PlayStation™Store y tiendas físicas adheridas a la promoción.

A partir del 27 de noviembre, se incluirán nuevas ofertas en títulos físicos, hardware PS4 y periféricos que podrán ser adquiridos por los fans de PlayStation o como el regalo perfecto a través de las tiendas habituales hasta el 30 de noviembre.

Ofertas disponibles del 20/11 al 30/11

La campaña de Black Friday arranca en PlayStation Store con una selección de grandes títulos AAA del catálogo de PS4 en formato digital que permitirán al jugador vivir diferentes experiencias con descuentos hasta el lunes 30 de noviembre. Entre ellos, los fans podrán transportarse a un viaje en busca de la paz en un mundo postapocalíptico en The Last of Us Parte II por solo 39,89€ (antes costaba 69,99€); saltar al césped en FIFA 21 Beckham Edition por solo 38,49€ (antes costaba 69,99€); reunir a los héroes más poderosos de la Tierra y aceptar sus poderes con Marvel’s Avengers por solo 34,99€ (antes costaba 69,99€); saltar a la cancha en NBA 2K21 por solo 34,99€ (antes costaba 69,99€) o defender la isla de Tsushima del imperio mongol en Ghost of Tsushima por solo 49,69€ (antes costaba 69,99€)

Los jugadores también podrán encontrar títulos como: Watch Dogs: Legion a 45,49€ (antes costaba 69,99€); Crash Bandicoot 4 It’s About Time a 45,49€ (antes costaba 69,99€); Final Fantasy VII Remake a un precio de 46,19€ (antes costaba 69,99€); Grand Theft Auto V and Criminal Enterprise Starter Pack Bundle a un precio de 14,69€ (antes costaba 34,99€); Lote All-in-One de KINGDOM HEARTS a un precio de 32,99€ (antes costaba 109,99€); STAR WARS: Squadrons a un precio de 24,79€ (antes costaba 39,99€) o RESIDENT EVIL 3 a un precio de 19,79€ (antes costaba 59,99€); y exclusivos de PS4 de la colección PlayStation Hits como God of War, The Last of Us Remasterizado o UNCHARTED 4: El desenlace del ladrón a 9,99 € (antes costaba 19,99€).

Además, durante este periodo, los fans podrán disfrutar y vivir una experiencia de juego a otro nivel con las suscripciones de 12 meses de los servicios PlayStation Plus y PlayStation Now que contarán con un descuento del 25%, precio de 44,99€ (antes costaban 59,99€) a través de PlayStation Store y tiendas físicas adheridas a la promoción. A su vez, la suscripción de 3 meses del servicio PlayStation Now contará con un descuento del 20%, precio de 19,99€ (antes costaba 24,99€).

Ofertas disponibles del 27/11 al 30/11

SIE España ampliará la selección de productos para el Black Friday 2020 y los apasionados de los videojuegos podrán contar con descuentos en una amplia selección de videojuegos físicos, los modelos de la consola PlayStation 4 y PS4 Pro, en el dispositivo de realidad PlayStation VR, y en todos los mandos inalámbricos DUALSHOCK 4.

Los jugadores podrán disfrutar de grandes títulos a precios reducidos tales como: The Last of Us Parte II por 39,99€ (antes costaba 69,99€), NBA 2K21 por 34,99€ (antes costaba 69,99€), Ghost of Tsushima por 49,99€ (antes costaba 69,99€), Death Stranding por 19,99€ (antes costaba 69,99€), Days Gone por 19,99€ (antes costaba 69,99€), Marvel’s Spider-Man por 19,99€ (antes costaba 39,99€), MediEvil por 19,99€ (antes costaba 29,99€) o la colección PlayStation Hits por 9,99€ con títulos como God of War, UNCHARTED 4: El desenlace del ladrón, The Last of Us Remasterizado o Gran Turismo Sport.

Aquellos fans que deseen unirse a la gran comunidad de PlayStation o conceder su acceso a un amigo o familiar podrán hacerse con el pack de PS4 500GB + un videojuego AAA por 299,99€ (antes costaba 339,99€) o con la PS4 Pro por 349,99€ (antes costaba 399,99€).

Para aquellos que quieran embarcarse o embarcar a un amigo o familiar en nuevas experiencias y vivir la verdadera inmersión de la mano de la realidad virtual, durante estos días no pueden dejar pasar la oportunidad de hacerse con uno de estos packs rebajados de PlayStation VR: PSVR Starter Pack (PSVR + PS Camera + VR Worlds) por 199,99€ (precio anterior 299,99€); o PSVR Megapack (PSVR + PS Camera + ASTRO BOT Rescue Mission + Resident Evil 7: iBiohazard + Everybody’s Golf VR + VR Worlds) por 229,99€ (precio anterior 329,99€).

Para sacarle más partido a la experiencia de jugar en PS4 y disfrutar de momentos inolvidables con amigos y familia, durante estos días todos los modelos de los mandos inalámbricos DUALSHOCK 4 tendrán un precio de 39,99€, tanto los estándar como las ediciones especiales (precio anterior de los mandos estándar 59,99€ y de 64,99€ las ediciones especiales).