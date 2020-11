Microsoft habla del mayor lanzamiento de Xbox pero sin cifras

"Gracias a ti, ¡el lanzamiento de Xbox Series X|S es ahora el debut más exitoso de nuestra historia!". Así comenzaba Microsoft su última nota de prensa tras el lanzamiento de sus nuevas consolas domésticas: Xbox Series X y S.

Si bien extrañamos la emoción de estar contigo en persona, fue increíble celebrar una nueva generación de videojuegos con millones de fans como tú en nuestra transmisión en vivo de la celebración y en nuestro lanzamiento global en 40 países. Tu apoyo y lo que lograste en las primeras 24 horas de lanzamiento nos inspiran y demuestran que el poder de conexión del juego es más importante que nunca" explica la compañía de Redmond.

Las nuevas plataformas Xbox cumplen su primera semana de vida en este escenario de pandemia que ha reducido las ventas físicas de las mismas en favor de las compras online. De momento, Microsoft no ha dado cifras exactas de ventas ni a nivel mundial ni individualizando los mercados americano, británico y europeo que suelen ser sus más importantes bastiones.

"Se vendieron más consolas nuevas que cualquier generación anterior. Xbox Series S representó el mayor porcentaje de nuevos jugadores para cualquier consola Xbox en su lanzamiento. Con exactamente 3 594 títulos jugados, que abarcan cuatro generaciones, rompimos el récord de la mayor cantidad de títulos jugados durante el lanzamiento de una consola Xbox. La próxima generación significa más formas de descubrir y jugar: 70 % de las consolas Series X|S están conectadas a miembros nuevos y existentes de Xbox Game Pass" explica en Xbox Wire.

Gracias a ti, hemos tenido el día de lanzamiento más grande de la historia de Xbox.



Hay más gente jugando que nunca, y lo que es mejor, estamos jugando juntos.



Estamos deseando que sigas mostrándonos el poder de los videojuegos. pic.twitter.com/LU5dnBOMFC — Xbox España (@Xbox_Spain) November 14, 2020

Centenares, miles o millones de jugadores (desconocemos los datos exactos) se han acercado ya a Xbox Series X y Xbox Series S para disfrutar de hasta 40 nuevos juegos optimizados para sus nuevas consolas como Assassin’s Creed Valhalla, Destiny. 2: Beyond Light, Dirt 5, The Falconeer, Tetris Effect: Connected, Watch Dogs: Legion o Yakuza: Like a Dragon, entre otros.

"Sabemos que no todos nuestros fans pudieron conseguir un Xbox Series X|S inmediatamente y estamos trabajando arduamente con nuestros socios en todo el mundo para ofrecer tantas consolas nuevas como sea posible próximamente. También, queremos sugerirte que te registres con tu tienda local directamente para conocer más detalles sobre la disponibilidad en tu mercado. Tu reacción y entusiasmo por la próxima generación de Xbox nos hace sentir muy agradecidos y con energía para continuar construyendo el futuro de los juegos junto a ti. En nombre del Equipo Xbox: ¡Gracias!" concluye el comunicado de Microsoft.