La explícita foto de Amaia Montero que ha eliminado de Instagram: “Está a 0 de hacerse Onlyfans”

Amaia Montero ha resurgido como el ave fénix en este 2020 mostrándonos su faceta mas deshinibida, físicamente hablando. Y el último ejemplo lo hemos tenido en las últimas horas aunque precisamente ha durado eso... horas.

La cantante donostiarra publicó una fotografía de lo más explícita en su cuenta oficial de Instagram. Una imagen en primer plano de su escote con la que quería celebrar haber superado el cuarto de millón de seguidores.

"Habrá que celebrar los 250 mil, no??? Muchísimas gracias a tod@s de corazón 🙏🏼❤️#freedom" publicaba Amaia Montero en sus redes sociales con una imagen en blanco y negro de sus pechos en una vista cenital. Explosiva se queda corto.

Sin saber exactamente por qué (aunque muchos apuntan a que el contador de su perfil está en 249 y no ha pasado los 250), la solista ha decidido eliminar la fotografía pero como siempre suele suceder en las redes, los cazadores de pantallazos han estado más rápidos.

Amaia Montero está a 0, de hacerse onlyfans pic.twitter.com/7ZJEoOfqs9 — ocean (@adomene_) November 23, 2020

Y el análisis de la fotografía no tiene desperdicio. "Amaia Montero está desatada y me encanta", "Amaia Montero está a 0 de hacerse Onlyfans" o "Hablad vosotros porque nosotros ahora mismo no sabemos qué decir" son algunos de los comentarios que se pueden encontrar en las redes sociales.