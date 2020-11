Una posible colaboración de Kylie Minogue y Madonna siempre ha estado encima de la mesa. En muchas ocasiones se ha extendido el rumor de que las dos divas iban sacar una canción en la que iban a colaborar, o que actuarían juntos en algún concierto. Sin embargo, a día de hoy todavía no ha ocurrido. Pero todos sus fans pueden estar tranquilos: la intención, al menos por parte de la australiana, está ahí.

Kylie ha alcanzado los primeros puestos en lista de ventas en Reino Unido y otros países con Disco, su último álbum, en el que nos transporta a las pistas de baile con un sonido más maduro. Durante la promoción de este trabajo, al igual que ha ocurrido con muchos otros anteriores, se ha referido a Madonna, artista que siempre está muy presente entre la lista de colaboraciones que tiene pendiente.

"He hecho muchas colaboraciones a lo largo de los años, me encanta hacerlas porque puedes sumergir el dedo del pie en agua diferente y colorear tu interpretación del otro artista". Así se ha referido Kylie a la posibilidad de trabajar con otras artistas en la revista Elle. "Hay un entendimiento tácito y una camaradería".

"Admiro a muchas de estas mujeres. Ha habido pláticas sobre hacer un dueto con Madonna, prácticamente desde hace 20 años. Si eso sucede, sería magnífico. Tenía mi cuarto lleno de posters con Madonna, Whitney Houston, Cyndi Lauper, Fleetwood Mac, Abba y Donna Summer... hay tanta gente con la que no dudaría en aprovechar la oportunidad para trabajar con ellos..."

Kylie Minogue y Madonna: la historia de un dueto que nunca llega

Además de hablar de estos grandes nombres más classic, Kylie también se refirió a las que están ahora reinando entre el público y la crítica. "Ciertamente, me encantaría colaborar con más mujeres, porque lo no he hecho mucho", y continuó citando a Dua Lipa, Lady Gaga y Miley Cyrus como posibles colaboradoras en el futuro.

Hay que recordar que las dos divas del pop se han profesado siempre una gran admiración mutua, y no han dudado nunca en hacerlo público siempre que han tenido ocasión. En una entrevista, Kylie aseguró que Madonna es toda una inspiración, y tiró de catalogo antiguo para revelar que Borderline (1983) es su tema favorito de la ambición rubia. La artista de Melbourne ha llegado a reconocer que han coincidido muy pocas veces, y siempre por amigos en común. Sin embargo, ambas tienen un álbum producido por Stuart Price: Confessions os a dance Floor y Aphrodite.

Madonna, con una camiseta en la que se puede leer el nombre de Kyie Minogue, cantando en el año 2000. / Dave Hogan/Getty Images

Otro momento de gran acercamiento entre ellas, aunque tampoco llego a materializarse, fue durante la gira Rebel Heart Tour en 2016 a su paso por Sídney. En uno de los conciertos del país de Minogue, la reina del pop versionó su hit Can't get out of my head, y gritaba al público "Amo esta canción, ¡amo a Kylie! ¡Me encantaría que estuviera aquí!", mientras que esta la respondía a través de Twitter con un escueto "Gracias, Madonna". Volvieron a mencionarse varias veces en la red social para intentar materializar un encuentro en el país de origen de Kylie, pero nunca pasó.

¿Llegaremos a ver a las dos divas del pop juntas en un escenario o cantando una misma canción? Solo el tiempo dirá si pueden llegar a entenderse.