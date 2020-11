Miley Cyrus recurre a Britney Spears e imágenes de su infancia por su cumple

Miley Cyrus acaba de cumplir los 28 años y eso es para celebrarlo. Lo ha hecho y con cierta nostalgia, recurriendo a imágenes de cuando era tan solo una niña y mostrando a todos lo mejor de los dos mundos (quien sea seguidor de Hannah Montana entenderá).

“¡Salud por otro año de Britney Spears y enfrentar miedos! ¡YASSSSS! ¡Gracias por hacer mi vida tan increíblemente genial! ¡Os aprecio! ☠️⚔️🤘🏼🖤🍒🎸 🚬🏍💉 🕸 🚭⛓🎯 - sí, borré y subí en color porque es mi cumpleaños y puedo hacer lo que quiera ... como lo hago todos los días del año”, se decía a sí misma.

“No apruebo el final de este video jajaja”, comentaba su hermano Braison. No fue el único que tenía algo que decir.

Jeremy Scott: 💘💘💘

Kourtney Kardashian: 💘👼🏼🤍🌹🖤🎈

Kylie Minogue: Linda.

Blondie: 👑👑

Selma Blair: Feliz cumpleaños querida Miley. Y a Miley más grande también. 💋💋💋💋💋

Su padre, Billy Ray Cyrus, también ha recurrido a la nostalgia para felicitar a su hija. Ha rescatado una foto en la que sostiene en brazos a Miley y a su hermano Braison. “¿Es el cumpleaños de @mileycyrus y el #MulletMonday? ¡Qué día! @braisonccyrus también tiene el suyo!”, escribía al lado de la imagen.

Cumpleaños sobria

Llega a este cumpleaños sobria, aunque asumiendo recaídas. Así lo confirmaba en una entrevista con Apple Music. "Bueno, yo, como mucha gente, siendo completamente honesta, durante la pandemia recaí y lo sentí mucho… Nunca me sentaría aquí y diría: 'He estado jodidamente sobria’, porque no lo hice, recaí y me di cuenta de que ahora que volví a estar sobria, dos semanas sobria, realmente he aceptado ese momento", aseguraba.

"Para mí, fue una mierda porque no soy una persona moderada, y no creo que todos tengan que estar jodidamente sobrios. Creo que todos deben hacer lo mejor para ellos. En sí, no tengo problemas con la bebida, tengo problemas con las decisiones que tomo una vez que paso ese nivel”, continuaba sobre su decisión de dejar la bebida.

El club de los 27

Una decisión que se vio condicionada con sus 27 años, una edad crítica en el mundo del rock. De hecho, se habla del club de los 27 en la que se encuentran artistas como Janis Joplin, Jimi Hendrix, Kurt Cobain, Jim Morrison o Amy Winehouse. Ella no quería ingresar en esa lista y de ahí su decisión de dejar las drogas.

“Para mí, los veintisiete fueron un año en el que realmente tuve que protegerme. Lo que realmente me hizo querer estar sobria fue pensar que perdimos a muchos iconos a los 27. Es un momento crucial. Entras en el próximo capítulo o sino, es todo. Simplemente siento que algunos artistas no pudieron manejar su propio poder, su propia energía y su propia fuerza. Es una energía. Yo, no importa qué, nací con eso", reflexionaba.