Jungkook (BTS) y V desvelan cuáles han sido sus mayores retos en el álbum ‘BE’

El nuevo disco de BTS ha sido todo un éxito. Eso sí, no es algo que nos sorprenda en exceso, pues estamos acostumbrados a ver cómo los surcoreanos convierten en oro todo lo que publican.

Pero lo cierto es que BE tiene algo de especial que lo diferencia del resto de sus álbumes de estudio. De hecho, ellos mismos han asegurado que se trata de su proyecto musical más personal. "Pensamos que teníamos que compartir el proceso porque no hemos podido conocer a fans en persona. Pensamos que nos íbamos a desconectar de los fans. Es como si un buen restaurante compartiese su receta secreta. Pensamos en hacer eso. No teníamos otra opción que hacer eso, y creo que fue la mejor decisión", señalaba RM en la conferencia de prensa del disco, según las palabras recogidas por NME.

Pero eso no es todo. Este álbum también ha supuesto todo un reto para nuestros protagonistas. En concreto, para Jungkook y V, quienes nos han mostrado su otra faceta. El primero de ellos, dirigiendo el videoclip de Life Goes On. El segundo, encargándose de los visuales de este proyecto.

Jungkook asegura que su intención era la de "enfatizar la realidad y sinceridad, y también autenticidad". "Queríamos mostrar esta sensibilidad, el lado emocional. Nuestra gira ha sido cancelada por el COVID-19 y no hemos podido conocer a ARMY. Quería expresar este arrepentimiento, lo desafortunada que siento que esta situación es", explica el surcoreano.

"Todo esto era nuevo para mí", añade V en referencia a su trabajo. "Pero a través de este álbum, son cosas que me he dado cuenta que puedo hacer. Tengo algo de talento ahí", señala.

Sin duda, los chicos de BTS están llenos de talento, y estamos seguros que solo conocemos un 30% de este. Pero su carrera acaba de despegar y aún nos quedan muchos años y éxitos de la banda. Y tú, ¿estás listo/a para el siguiente capítulo?