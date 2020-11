Dua Lipa ficha a J Balvin, Bad Bunny, Tainy y Kylie Minogue para su Studio 2054

Dua Lipa está a punto de ofrecer uno de los conciertos más importantes de su carrera. Uno en el que no verá directamente a su público pero en el que entregará cada gota de su talento para emocionar a miles de espectadores que la estarán viendo online en Studio 2054. Y para brindar el mayor espectáculo, la solista se está rodeando de grandes nombres como J Balvin, Bad Bunny o Tainy.

"MORE SPECIAL GUESTS 💖 @JBALVIN + @BADBUNNYPR + @TAINY JOIN ME FOR A SPECIAL PERFORMANCE OF UN DIA @ STUDIO 2054!!! 4 DAY COUNTDOWN ☁️ ☁️☁️☁️ ("Más invitados especiales: J Balvin, Bad Bunny y Tainy se unen a mí para una actuación especial de Un día en Studio 2054. Cuenta atrás: 4 días") publicaba ayer en su perfil oficial de Instagram.

Con ellos interpretará su canción Un día (One day) pero sin que se pueda descartar que haya más colaboraciones porque la cantante británica ha prometido muchas sorpresas. Tras posponer la gira de presentación de Future Nostalgia, la intérprete quiere sacar la artillería pesada y cantará canciones de su último álbum, temas inéditos hasta la fecha y colaboraciones junto a artistas invitados como la mencionada.

De hecho hace unos días, la propia Dua Lipa confirmaba también mediante una explosiva foto, a otra de las estrellas de Studio 2054. Con una imagen de lo más hot en sujetador y con una pose distraída como si dejara claro que ser una diosa no le cuesta ningún esfuerzo, confirmaba a FKA Twigs sobre su escenario.A todos estos nombres hay que añadir a una de las divas de la música pop: Kylie Minogue.

El próximo 27 de noviembre Dua Lipa presenta Studio 2054, un ambicioso show online con el que se ha propuesto hacer vibrar a todo aquel que se atreva a formar parte de su club Future Nostalgia. LOS40 te dan la oportunidad de ganar un pase VIP para esta experiencia única.

Solo tienes que acceder a la cuenta de Instagram de LOS40 y comentar el post sobre Dua Lipa que habrá publicado el día 20 de noviembre de 2020. Respóndenos a la pregunta "¿Qué canción de Dua Lipa tienes más ganas de disfrutar en su show y por qué?" y menciona a lxs 3 amigxs con los que lo verías. Los comentarios más chulos serán seleccionados. Puedes participar desde el 20 al 24 de noviembre.

Hay que recordar que Dua Lipa acaba de ser confirmada como una de las grandes protagonistas del cartel de actuaciones de LOS40 Music Awards 2020. El próximo 5 de diciembre podremos disfrutar de su música en la fiesta más importante de la música en nuestro país donde también parte como una de las artistas más nominadas.