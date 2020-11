Neo: The World Ends with you, en 2021 para PS4 y Nintendo Switch

Neo: The World Ends with you ha confirmado su fecha de lanzamiento y las plataformas a las que llegará. El juego empieza de nuevo con el anuncio por parte de Square Enix de Neo: The World Ends with You, la continuación del título de rol y acción de gran éxito The World Ends with You, que se lanzará para PlayStation 4 y Nintendo Switch en verano de 2021.

El videojuego traslada a los jugadores a las calles de Shibuya, donde participarán en el Juego de los Segadores, una contienda a vida o muerte por la supervivencia. En el papel de Rindo, los jugadores explorarán el corazón de Tokio para desentrañar los secretos del siniestro Juego en el que se han visto obligados a participar.

Neo: The World Ends with You nos brinda una recreación del barrio de Shibuya moderno con un estilo único inspirado en cómics. Los jugadores podrán explorar y disfrutar con todos los sentidos la cultura de esta frenética ciudad, derrotar a monstruos con ayuda de sus aliados en combates trepidantes y completar misiones con el objetivo de cambiar el destino que les han impuesto.

Hoy se ha publicado un tráiler con las primeras imágenes de este título, que dan a conocer la moderna dirección visual, los entornos en 3D y los combates del juego, además de la pegadiza banda sonora que enfatiza su atractivo estilo artístico.

The game begins anew! NEO: The World Ends with You is coming Summer 2021 to PlayStation 4 and Nintendo Switch. Learn more at the official #NTWEWY site https://t.co/QUPGmeOLcs #TWEWY pic.twitter.com/OjL5c5DdRm — Square Enix (@SquareEnix) November 23, 2020

Neo: The World Ends with You se encuentra actualmente en desarrollo para PlayStation 4 y Nintendo Switch y está previsto que se lance en verano de 2021.