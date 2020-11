Del farolillo rojo de Pablo López al Nº1 de Aitana y Morat: la cuenta atrás, en vídeo

La música en español abre y cierra la lista esta semana. Así, el puesto de farolillo rojo lo ocupa el malagueño Pablo López, que roza la puerta de salida con Mariposa, un tema que ha tenido en el #26 su posición más alta de momento. Y en el liderato, la alianza hispano-colombiana de Aitana y Morat con Más de lo que aposté. En el repaso en vídeo que encontrarás sobre estas líneas descubrirás que la catalana tiene dos canciones en lista y con las dos ha sido número uno (la otra es Si tú la quieres, su dúo con David Bisbal). Antes de iniciar la cuenta atrás, Tony Aguilar recuerda los dos temas que han dicho adiós esta semana: Say so, de Doja Cat, y Some say, de Nea (ambas fueron número uno).