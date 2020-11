Últimamente, muchos necesitamos mensajes positivos y de ánimo en la música que escuchamos a diario. Uno de esos temas optimistas, que sistemáticamente hacen que nuestro día mejore, podría ser Beautiful Day, el éxito (relativamente inesperado) de U2 que ya solo con su título nos ofrece una visión muy optimista de la realidad.

El grupo de Bono venía de publicar discos como Pop o Zooropa, con los que no habían alcanzado gran éxito experimentando con algunos sonidos electrónicos que los habían desviado de su camino inicial, aquel que los hizo grandes. Con la llegada del nuevo milenio, la banda decidió volver a las raíces, a aquellos sonidos tan reconocibles como The Joshua Tree (1987), uno de sus discos más emblemáticos. Querían un nuevo éxito, y no iban a parar hasta conseguirlo.

Así las cosas, se introdujeron de lleno en la creación de All that you can't leave behind, un proceso lento, pero que acabó dando sus frutos. En medio de un fuerte bloqueo creativo, Bono llegó a la sala de ensayo con una letra que había titulado Beautiful Day. Con la ayuda de The Edge, que adaptó con una melodía para guitarra y, cómo no, con la mano de Brian Eno, que les cedió una melodía sintetizada más que reconocible.

Así nació ‘Beautiful day’, el tema más optimista de U2 que cumple 20 años

Precisamente por aquel entonces, Bono ya se había convertido en uno de los activistas más importantes del panorama musical. Entre sus tareas principales estaban las de viajar por todo el mundo apoyando las causas que creía más importantes para vivir en un mundo mejor. Una de ellas fue el Jubilee 2000, un movimiento internacional en más de 40 países que pidió la cancelación de la deuda del tercer mundo. Fue esa la experiencia que le cambió su forma de ver las cosas y lo inspiró para la composición de Beautiful Day, que habla del optimismo, a pesar de todo.

El tema fue uno de los más exitosos del grupo, y llevó a U2 a ganar tres premios Grammy, incluido el de canción del año. También llegaron a ocupar el número 1 de LOS40 en noviembre del año 2000 y se convirtió en todo un clásico, que no falta en ninguno de los directos de la banda irlandesa. Tal es su trascendencia, que incluso fue usado por Barack Obama en la campaña presidencial estadounidense en 2008.