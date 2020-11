La historia de la foto de Maradona con Freddie Mercury y Queen

La muerte de Maradona a los 60 años ha dejado una enorme reacción de aficionados al fútbol, fans y admiradores de la leyenda argentina del deporte. El astro del balón sufrió un paro cardiaco mientras se encontraba recuperándose de una operación cerebral, y deja tras de sí una gran trayectoria recordada por muchos.

Las redes sociales se han llenado de recuerdos y mensajes de despedida, y uno de ellos es el de Brian May, el guitarrista de Queen, que no ha perdido la oportunidad de decir adiós al deportista en Instagram. "Mitad ángel, mitad demonio, decían... y todo un genio. ¿El más grande de todos los tiempos? No lo sabría. Pero sí un talento maravilloso", dice el músico en el pie de foto.

"Disfrutamos pasando tiempo con él cuando tocamos en el Estadio Vélez Sarsfield, Buenos Aires en 1981. Y él subió al escenario con nosotros, con un rugido masivo. Y la camiseta que llevaba era mía. Dios lo bendiga. RIP DIEGO MARADONNA. Muy joven. Muy triste. Ojalá hubiera podido llevarle a mi cardiólogo para salvarlo como me salvó a mi", continúa, refiriéndose a los problemas de salud que el guitarrista tuvo hace unos meses.

Tal y como describe May, la foto data del 8 de marzo de 1981. Fue entonces cuando Queen se encontraba haciendo una gira en el país natal de Maradona, y llegaron a ese estadio de la capital. El futbolista ya era por aquel entonces un astro mundial en el mundo juvenil, después de debutar en aquel año en el Boca. Tan solo tenía 21 años, y tal y como asegura La Nación, no tuvo problemas en presentar un tema de la banda: "Quiero dar las gracias a Freddie y Queen por hacerme tan feliz", y justo después anunció Another one bites the dust.

Después del concierto, Maradona tuvo la ocasión de hablar con Freddie Mercury y el resto de los integrantes de la banda. Tal y como dice May en su mensaje, fue él el que le regaló la camiseta que luce con la bandera de Reino Unido. Por su parte, el Pelusa regaló al vocalista una camiseta de la Selección de Argentina, con la que posa para la foto.

La admiración que los integrantes del mutuo sentían hacia Maradona era recíproca, y años más tarde, Roger Taylor llegó a recordar este momento tan importante para ellos es una entrevista: "Tener al gran ídolo del país era como recibir una bendición", dijo el batería sobre uno de los crossovers más curiosos de la historia de la banda.