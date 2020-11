Dua Lipa, a la conquista de LOS40 Music Awards: las claves de un sólido proyecto pop

En un tiempo en el que las máximas exponentes del pop (Madonna, Rihanna, Katy Perry y compañía) perdieron el foco, se dejaron seducir por la revolución del sonido latino o, simplemente, pusieron sus carreras en stand by, Dua Lipa llegaba hace unos años a la industria con el claro objetivo de llenar ese hueco que dejaron sus contemporáneas y convertirse en la diva más importante del género.

Videoclip oficial de 'Levitating'

New Rules, One Kiss o Electricity son algunas de las canciones que llevaron a la cantante inglesa a lo más alto, reafirmando su valor dentro del nuevo pop. Para su segunda era, una que es clave en la carrera de cualquier artista con su proyección, Dua Lipa tenía claro que iba a seguir siendo fiel a su esencia, pero siempre yendo un paso más allá para reconfigurar su sonido, darle un nuevo enfoque y acabar transformándolo en un sólido proyecto que ha cumplido con las expectativas y la ha colocado en esa posición de privilegio que llevaba tiempo persiguiendo.

El sólido proyecto pop de Dua Lipa

Future Nostalgia es el título del disco (el segundo de su carrera) con el que Dua Lipa viaja al pasado para marcar el futuro del pop y coronarse como la nueva heredera al trono, un trabajo del que ha extraído canciones, ya convertidas en himnos, como Don't Start Now, Physical o más recientemente Levitating. Tampoco hay que obviar temas como Break My Heart, Hallucinate, Cool o Boys Will Be Boys. Este repertorio con claras influencias de la música de los 70 y los 80 nos han acompañado en estos tiempos convulsos que nos ha tocado vivir. Por si fuera poco, Dua Lipa quiso reforzar su 'futuro nostálgico' con el inesperado lanzamiento de Club Future Nostalgia, un álbum de remixes junto a The Blessed Madonna que incluye nuevas versiones junto a figuras de la talla de Madonna, Missy Elliott y Gwen Stefani.

El reto: conquistar LOS40 Music Awards

Recientemente se cumplió un año del lanzamiento del primer single de Future Nostalgia, carta de presentación de este álbum, y en época de premios toca estar muy atentos a todo lo que se puede llevar con este trabajo que con toda seguridad marcará un antes y un después en su discografía, entrando directamente en la ferviente competición de LOS40 Music Awards. Y es que Dua Lipa, con su Future Nostalgia bajo el brazo, se presenta al evento musical más importante de nuestro país para imponerse en las principales categorías: Artista del año, Álbum del año, Canción del año por Don’t Star Now y Videoclip del año por Physical.

¿Veremos a Dua Lipa conquistar LOS40 Music Awards? Hagan sus apuestas.