Elton John se moja para defender a The Weeknd en la polémica de los Grammys

El cantante y pianista británico Elton John, ganador de cinco Premios Grammy, se ha posicionado en la polémica del día: las nominaciones que la Academia de la Grabación de Artes y Ciencias de Estados Unidos anunció ayer para la 63ª edición de estos galardones de la música que tendrá lugar el 31 de enero.

La Academia ha nominado a artistas de la talla de Dua Lipa, Beyoncé y Taylor Swift, quienes compiten por hacerse con el gramófono en varias de las grandes categorías. Sin embargo, entre el numeroso número de aspirantes a irse a casa con un premio bajo el brazo no aparece el nombre de The Weeknd, quien está teniendo un grandísimo éxito internacional con su álbum After Hours y canciones como Blinding Lights.

El cantante canadiense está triunfando con su música pero no parece haber convencido a la Academia, algo que le ha incomodado mucho. De hecho, Abel Tesfaye no se ha mordido la lengua y ha acusado a los organizadores de la ceremonia de corrupción. "Los Grammy se mantienen corruptos. Me deben a mí, a mis fans y a la industria transparencia", sentenció el artista a través de sus redes sociales al poco de darse a conocer las nominaciones.

The Weeknd cree que se merece estar nominado en algunas de las principales categorías y en esto, el artista Elton John le ha dado la razón. El británico ha compartido esta misma tarde a través de su perfil de Instagram una imagen de la canción Blinding Lights de Tesfaye acompañada del siguiente mensaje: "En mi humilde opinión... Blinding Lights: Canción del Año y Grabación del Año". Además, ha acompañado su texto del hastag #GrammySnub, que puede traducirse como "enfadado con los Grammy".

Otros artistas le han mostrado su apoyo

Además de Elton John a The Weeknd le han mostrado su apoyo todo tipo de artistas. En su post ha recibido respuestas de Cali y El Dandee, Luke Holland, el brasileño Mc Lan, La Roux y Pharrell Williams entre otros nombres conocidos en las que estos comparten su enfado y le muestran su apoyo así como también lo han hecho centenares de sus fans.

Los nominados a Mejor Canción y Mejor Grabación

En las categorías en las que Elton John cree que debería haberse incluido la nominación a The Weeknd la Academia de Estados Unidos ha decidido nominar a los siguientes artistas por sus últimos trabajos:

Grabación del año

Black Parade – Beyoncé

Colors – Black Pumas

Rockstar – DaBaby Ft. Roddy Ricch

Say So– Doja Cat

Everything I Wanted – Billie Eilish

Don’t Star Now – Dua Lipa

Circles – Post Malone

Savage – Megan Thee Stallion Ft. Beyoncé

Canción del año