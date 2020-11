Nueve cosas que tienes que saber sobre The Weeknd, el Nº1 de los 40

The Weeknd repite por segunda semana consecutiva como número uno de la lista de LOS40 con In your eyes, uno de los singles de su último álbum After hours que le ha llevado ya dos veces hasta lo más alto de la lista de la radio de los éxitos musicales en España.

Abel Tesfaye, el hombre que se esconde tras The Weeknd, está haciendo historia en LOS40 al haber conseguido solo en 2020 colocarse cinco veces como número uno de la lista y por mantener durante 43 semanas a Blinding lights, otro de los temas de After hours en el ranking.

Pero estos no son los únicos logros que el artista de Canadá se ha anotado en los últimos años. Tesfaye está haciendo historia con su música y por ello, desde LOS40 hemos querido hacer un repaso a su vida y su carrera para que, aquellos que todavía no le conozcan demasiado, descubran qué hay detrás de sus canciones:

1. Habla el amhárico

Abel Makkonen Tesfaye (Toronto, Ontario; 16 de febrero de 1990) no tuvo una infancia fácil. El cantante y productor nació en Canadá pero es de origen etíope. Sus padres llegaron a América del Norte en la década de los ochenta y diez años más tarde tuvieron a su único hijo, a quien su abuela, la encargada de cuidar al niño después de que su padre dejase a la familia y mientras su madre se dedicaba enteramente a trabajar, le enseñó su lengua materna, el amhárico, un lengua hablada como nativa por 22 millones de personas en el mundo.

2. Dejó la escuela un fin de semana

¿Te has preguntado por qué se llama The Weeknd? Como consecuencia de una adolescencia complicada en la que intervinieron factores como las drogas y el abandono del hogar de su padre, Tesfaye cursó estudios en varios centros pero no se graduó en ninguno. De hecho, fue su decisión de marcharse un fin de semana y no volver nunca al colegio la que inspiró el nombre que le ha acompañado en su carrera: The Weeknd (que no es The Weekend porque en Canadá ya existía una banda llamada así).

3. Condenado a 50 horas de servicios comunitarios

Sobre Tesfaye, tal y como recogió en su momento la prensa internacional, pesó una condena de 50 horas de servicios comunitarios después de que un juez le considerase culpable de agredir a un policía en Las Vegas en 2015. Según recogieron diversos medios el cantante, que entonces tenía 25 años, habría participó en una pelea que el agente habría intentado parar cuando éste le propició un golpe que le acabaría llevando ante la justicia.

4. Tiene un fuerte compromiso antirracista

Durante los últimos meses el movimiento antirracista ha tomado importancia en gran parte del mundo y especialmente en Estados Unidos. Después de que la muerte del afroamericano George Floyd en Mineapolis a manos de un policía desatase las manifestaciones en todo el país y movilizase a colectivos de distintas índoles, el artista de The Weekdn mostró públicamente su apoyo a la comunidad negra e hizo varias donaciones.

Abel Tesfaye destinó 200.000 dólares al movimiento Black Lives Matter; otros 200.000 a la iniciativa en materia de educación y defensa legal de la Fundación Colin Kapernick, Know Your Rights Camp; y 100.000 dólares a la ONG National Bail Out, la entidad que ayuda económicamente a los miembros de la comunidad negra encarcelados. Además, no dudó en pedir a los miembros de la industria musical que siguieran su ejemplo.

5. Ha tenido relaciones con Bella Hadid y Selena Gómez

Tesfaye no ha tenido precisamente lo que se llaman novias anónimas. El artista de 30 años ha compartido su vida con caras tan famosas como la del ángel de Victoria’s Secret Bella Hadid, con quien ha tenido varias idas y venidas, y la de la cantante Selena Gómez.

Los fans de The Weeknd han visto en las letras del cantante referencias a sus relaciones con ambas. De hecho, respecto a la cantante los fans de ambos ven claras alusiones al mismo momento en la canción Crowded Room de Selena y en Save your tears de The Weeknd.

6. Ha cantado en español

El canadiense ha hecho pinitos con el español en una de sus últimas colaboraciones. The Weeknd y Maluma habían anunciando que cantarían juntos pero han dejado a sus seguidores de piedra al presentar un remix de Hawai, la canción más exitosa del colombiano.

Aunque Tesfaye ha incluido versos nuevos en inglés, lo que más ha sorprendido a sus seguidores de habla hispana es que se ha atrevido a cantar el estribillo en castellano. Después de esto, a sus fans en España y Latinoamérica puede que “ya no les haga falta ná”.

7. Tiene 2 récord Guinness

The Weeknd tiene dos récord Guinness. En la edición de 2017 de estos prestigiosos premios mundiales reconocieron la gesta del vocalista después de que este acumulase con su álbum Beauty Behind The Madness 60 millones de ‘plays’ por oyentes únicos en un año y de que se convirtiera en el artista que más semanas consecutivas había estado en el ‘top 10’ de la lista de las 100 mejores canciones de Billboard. Temas como Earned It, Can’t feel my face y The Hills hicieron que The Weeknd estuviera 45 semanas consecutivas en los puestos más altos del ránking entre el 7 de marzo de 2015 y el 9 de enero de 2016.

8. Está cuatro veces nominado en LOS40 Music Awards 2020

Este 2020 la batalla por LOS40 Music Awards está reñida y uno de los principales candidatos a ganar muchos premios es precisamente The Weeknd. El canadiense cuenta con cuatro nominaciones en las categorías de ‘Mejor Artista’, ‘Mejor álbum’ (por After Hours), ‘Mejor Canción’ (por Blinding lights) y ‘Mejor videoclip’ (también por Blinding lights), el mismo número que Dua Lipa, con quien compite directamente por los cuatro premios.

9. Cantará en la Super Bowl de 2021

The Weeknd será la actuación principal en el descanso del la Super Bowl del próximo año. Así, Tesfaye cogerá el testigo de Shakira y Jennifer López y se subirá al escenario del ‘show’ más famoso del mundo como ya lo hicieron antes estrellas de la música del nivel de Michael Jackson o Diana Ross. Será el 7 de febrero de 2021 y aunque faltan meses desde LOS40 ya estamos deseando verle actuar. ¡Seguro que lo borda!