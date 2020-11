Miguel Herrán hace un experimento con sus fotos con contenido sexual y Lola Índigo tiene algo que decir

“Una foto sin camiseta no es contenido sexual, o sí?”. Esta pregunta se la hacía un seguidor de Miguel Herrán después de que el actor anunciara que estaba haciendo un experimento con fotografías en Instagram con contenido sexual. Y lo hacía publicando un selfie suyo sin camiseta. Marcando abdominales y dando material para más de una fantasía.

“Voy a hacer un experimento…”, anunciaba, “(Para mis fans) el otro día en una encuesta el 69% de la gente solo quería que subiese contenido sexual… ¡Aquí lo tenéis!😁”, seguía escribiendo. De ahí la pregunta de este seguidor. Se abre el debate, ¿es contenido sexual una foto sin camiseta? Habrá respuestas para todos los gustos, pero tenemos clara la postura del actor de La casa de papel.

Experimento en marcha

“Creo firmemente que cosecharé muchos likes con esta foto… más que con fotos que me gustan a mí personalmente”, continuaba. Y lo cierto es que esta foto, hasta el momento de escribir estas líneas, estaba a punto de alcanzar los dos millones de likes mientras que su foto anterior en la que podemos verle totalmente cubierto, a lomos de una moto, no alcanzaba los 700.000. Va a ser que no se equivocaba.

“De todos modos, también estoy convencido de que perderé más seguidores que con otro tipo de fotos… (actualmente tengo 13.825.503)”, seguía analizando sobre la repercusión de este tipo de fotos, “a ver qué pasa…”.

Pues pasa que medio día después tenía 13.7 millones de seguidores, con lo que, una vez más, volvía a acertar. Conclusión, ¿merece la pena publicar este tipo de fotografías para ganar likes pero perder seguidores? Cada cual que encuentre su respuesta.

Reacciones

“Jaja solo te falta hacerte only fans 😂😂😂❤️”, comentaba uno de sus seguidores. Aunque muchos otros le animaban a publicar lo que a él le gustase sin pensar en los demás, que ellos estarían ahí siempre porque admiran su talento, no su cuerpo. ¡Qué políticamente correctos! Y en esa línea Candela Peña le enviaba un mensajito: “No intentes gustarle a nadie más q a TI♥️”.

Lola Índigo, con la que comparte el vídeo de Cómo te va? y parece haber hecho buenas migas, también tenía su propia respuesta y no ha dudado en compartirla: “Q va a la gente lo q le gusta son las fotos con perritos, donde está Coye 🐶”.