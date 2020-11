El emotivo testimonio de Sara Carbonero sobre el infarto de Iker Casillas

El 1 de mayo de 2019 el mundo del fútbol y los españoles en general recibíamos una notivia inesperada: A Iker Casillas le había dado un infarto. Este acontecimiento pilló por sorpresa a su mujer Sara Carbonero, que por trabajo se encontraba lejos de casa. El infarto al final quedó en un susto, pero hizo que la periodista mirara a su pareja con otros ojos. Meses más tarde, con motivo del documental de Casillas llamado Colgando las alas, escuchamos testimonios inéditos sobre lo ocurrido.

El documental sobre esta leyenda del fútbol español se estrena el viernes 27 de noviembre en Movistar +. En él Sara abre su corazón para darnos paso a su visión de ese día: ''Yo estaba en Cádiz por trabajo. Volamos con total normalidad hacia Madrid, donde yo tenía una escala de treinta minutos hasta coger otro avión a Oporto. A los cinco minutos de salir por la puerta, Ana volvió a entrar y me dijo: 'Sara, tranquila. A Iker le ha dado un infarto'''.

El portero procedió al quirófano para un cateterismo cardiaco por lo que, para no preocupar a su mujer, había pedido al personal del hospital que no le cogieran las llamadas. ''Solo recuerdo coger el teléfono inmediatamente. Primero, llamé a Iker, aunque era muy poco probable que me respondiera. Tampoco me respondieron el médico del Oporto ni Sandro Pereira -seguridad del equipo- y era raro'', cuenta ella mientras cogía su avión a Oporto.

Continúa contando así su experiencia: ''Cuando aterrizamos me fui al hospital. No me acuerdo ni cómo subí... (...) Cuando vi a Iker en la camilla tumbado se me partió el alma. Aunque él estaba bien vi mucha preocupación y mucho sufrimiento en la habitación y en los médicos. Se palpaba”. ''Le cogí la mano. Fue una cosa como muy instintiva, porque quería tocarle. Ya no me separé de él hasta que me echaron del hospital'', dice Sara con emoción.

Una pareja fuerte, referente para los españoles que han pasado por muchos obstáculos en su vida. Una etapa nada fácil para ellos, por una parte, el infarto de Iker y por otro, la lucha contra el cáncer de Sara a raíz de la extirpación de un tumor de ovario.