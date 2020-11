‘Mask Singer’ desenmascaró a Cristina Pedroche (Robot) y a Máxim Huerta (Gamba)

Mask Singer vivió una noche plena de aciertos de los investigadores y las redes. Las máscaras rayaron a gran altura pero los Javis, José Mota y Malú dieron más espectáculo que nunca.

Javier Ambrossi fue el único que clavó a los dos desenmascarados de la noche: Cristina Pedroche (Robot), que era la invitada de la cuarta gala, y a Màxim Huerta (Gamba) del que estaba tan seguro que prometió "raparse la cabeza" si no era él.

El ex ministro cantó y bailó el 'Vente pa'ca' de Ricky Martin y la 'Calma' de Pedro Capó antes de ser descubierto.

Maxim Huerta: de 'Vente pacá' a 'Calma'

En la noche en la que su máscara fue desvelada, Maxim Huerta hizo una firme apuesta por los sonidos urbanos.

El primer tema que escogió para actuar fue el Vente pa cá de Ricky Martin que interpretó con una gran voz y actitud. De hecho, algunos investigadores apostaron a que podía ser Edu Soto y Josema Yuste. Pero Ambrossi nunca lo dudó.

¡Gamba es la reina del latineo! 🤫 Atentos a la voz de esta máscara, ¡a ver si la reconocemos mientras canta este temazo de @Ricky_Martin! #MaskSinger4 https://t.co/LWamhPf6MP pic.twitter.com/AlQhHzbFPt — Mask Singer (@MaskSingerA3) November 25, 2020

Al ser el menos votado, acabó en el asalto final interpretando la Calma de Pedro Capó. Que también gustó pero parece que la promesa de raparse el pelo de Ambrossi generó más interés por parte del público y votaron para que fuera el desenmascarado de la noche.

El periodista, escritor y ex ministro se mostró muy agradecido a Mask Singer: "Os admiro a todos los que hacéis el programa. Creo que la vida hay que vivirla al máximo, creo que la vida está para gastarla y que en una vida caben muchas etapas y venir a divertirse es maravilloso. Me he sentido como un niño. Nadie lo sabía. Mis sobrinas Elsa y Olivia se habrán divertido muchísimo más que yo. No lo ha sabido nadie hasta este momento. He estado callado, sin utilizar el móvil, sin llamar a casa. Y ni siquiera ponía en la radio las canciones".

Maxim Huerta se llevó los elogios de la mesa de investigadores. Javier Ambrossi con su acierto ganó la apuesta para no cortarse el pelo. algo. "Soy una buena gamba como homenaje a mi tierra, a toda la Comunidad Valenciana".

Cristina Pedroche, la nueva invitada

Además de Gamba, la otra gran estrella de la noche fue Robot. Y bajo su armadura, Cristina Pedroche también fue desenmascarada. La presentadora vallecana se convirtió en la segunda invitada de la primera edición de este show después de que Mónica Carrillo arrasara en el escenario la pasada semana.

¡Esta fantasía no te la esperabas! 🤖 ¿Cómo de fantasía es ver a Robot cantando #Superstar de @Jamelia? ✨ ¿Crees que sabes quién se esconde debajo de esta MÁSCARA INVITADA? ¡Te leemos en #MaskSinger4! https://t.co/LWamhPf6MP pic.twitter.com/3Z6f3sCn0p — Mask Singer (@MaskSingerA3) November 25, 2020

Empezó la noche dejando caer las pistas sobre su identidad: "No hay nada que me guste más que rodearme de estrellas. Me gusta pasar tiempo con mis vecinos Justin Bieber y Selena Gómez y embadurnarme de aceite con ellos. Soy fuerte y elástico. No me pierdo ni un partido de fútbol. Llego con la ITV recién pasada".

Y, si siempre ha tenido fama de cantar con un estilo muy particular escogió el 'Superstar' de Jamelia para hacer su propia versión. Los investigadores llegaron a confundirla con Mónica Cruz o Chenoa, pero sin duda, el nombre que más sonó fue el de Pedroche por acabar abriéndose de piernas en el escenario.

"Esto es un sueño porque yo en realidad desde pequeña siempre he querido ser Miley Cyrus pero la voz no me acompaña o yo pienso que no me acompaña. Y me da mucha verguenza cantar bien. En cuanto canto un poco afinada, me echo para atrás y me pongo a gritar. Este programa me ha dado la oportunidad de cantar bien y no pasar vergüenza siendo robot" confesaba la desenmascarada Robot.

Un espectacular atuendo bautizado como MaskSinger Z por el presentador Arturo Valls y del que la Pedroche confesó que "pesa un montón. Cuando estabais barajando quien era estaba pensando en que no me preguntárais porque no podía más. Pesa muchísimo". Y es que el nombre de la vallecana ha salido en repetidas ocasiones en los cuatro programas de Mask Singer Adivina quién canta que se han celebrado hasta la fecha.

8 máscaras aún en el anonimato

Cuervo con Walk of life de Dire Straits, Cerdita con Cadilla solitario de Loquillo (y luego con Antes muerta que sencilla de María Isabel), Camaleón con Shotgun de George Ezra y Caniche con No me acuerdo de Thalía fueron las máscaras que evitaron perder su anonimato y que la próxima semana formarán parte de los 8 concursantes que aún mantienen sus máscaras.