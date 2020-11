Camilo, en La Resistencia: “Dani Martín me dijo que no te interesaba yo ni mi música”

Camilo visitó La Resistencia dejando uno de los mejores momentos de la cuarta temporada del late-night de #0 en Movistar+. El programa presentado por David Broncano es muy popular en España pero el conocimiento de los artistas internacionales en sus visitas es otro cantar. El compositor y solista colombiano recibió de Dani Martín, ex El Canto del Loco, una definición dolorosa, exacta y con muy mala baba del show.

"Te traje un regalo. Fue el instrumento con el que yo toco, un cuatro venezolano o colombiano es como un ukelele un poco más grande. Le arranqué una cuerda y pensé que te encantaría. Pero me desinflé porque ayer me vi con Dani Martín y me dijo: 'A él no le importas tú, ni le interesa tu música, ni tus canciones, ni siquiera va a saber quién eres y te va a buscar en wikipedia'... Igual te traje el regalo... Me dijo que era amigo tuyo pero me hizo una descripción espantosa. Igual era tu amigo hasta ayer (risas). Me lo dijo con amor" confesó Camilo entre risas.