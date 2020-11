Dani Rovira habla sobre el momento en el que le detectaron cáncer: “Perdí el conocimiento”

Dani Rovira es uno de los actores y cómicos más queridos de nuestro país. El malagueño lleva más de tres lustros haciéndonos reír en la pequeña y en la gran pantalla. Algunos de sus trabajos como Ocho apellidos vascos o 100 metros ya forman parte de la historia del cine español.

Este 2020, además de la pandemia del coronavirus, el actor ha tenido que hacer frente a otra dura noticia: estaba enfermo de linfoma de Hodgin, un tipo de cáncer. “Pensé que podía ser cualquier cosa”, ha recordado Dani Rovira en una entrevista que ha concedido para Cadena Ser. “No sabía ni quién era ese hombre”, ha recordado entre risas.

Rovira ha continuado explicando cómo se dio cuenta de que algo no iba bien en su organismo y que tenía que ir al hospital: “Me noté un bulto, empezó el tema del coronavirus y a los dos días de declarar el estado de alarma me di cuenta de que el bulto iba en aumento”.

Dani ha continuado explicando que, en el momento en el que sus médicos le contaron lo que estaba ocurriendo, a través del móvil, lo grabó para que una amiga suya que es médica pudiese explicarlo todo más tarde: “Soy muy tendente a desmayarme. Dije ‘oye, me estoy mareando’ y me tumbé. Perdí el conocimiento y todo. Luego le dije al médico, que sepáis que tengo un audio todo grabado, si habéis despotricado lo tengo grabado”.

El actor ha continuado explicando que no fue hasta cuando lo metieron en una sala pequeña con tres médicos con mascarilla no fue consciente del asunto: “Cuando me presentaron al oncólogo ya fui más consciente. Hasta ese momento pensaba que podía ser cualquier otra cosa, el cerebro no está preparado para eso”.

El cómico ha continuado explicando que, para aliviar los efectos secundarios de la quimio, ha tenido que usar THC. “Te alivialas náuseas, los vómitos, los dolores y te da ganas de comer. Entre la balanza de estar hecho un trapo y estar medio pedete, elegir medio pedete. Me tiré un proceso de recuperación que ya os contaré las historias entre dragones y mazmorras”.

Ahora, Dani se encuentra estable y el pasado mes de agosto anunció que estaba curado. Una noticia que fue celebrada por todos sus seguidores y compañeros.

Dani Rovira recuerda el fenómeno de Ocho apellidos vascos

Durante la entrevista, el actor también ha recordado lo que supuso para su carrera participar en una película como Ocho apellidos vascos: “Después de 7 años, ahora es cuando estoy disfrutando las toneladas de mieles que nos dio Ocho apellidos vascos. Ahora recuerdo todo sin que me dé taquicardia”.

Además, Dani reconoce que en su momento no supo ver todo lo que estaba sucediendo a su alrededor tras el fenómeno social que supuso la película: “Ahora estoy disfrutando de las toneladas de mieles que supuso. Fue una ola tan grande que no fui consciente”.