Bruno Mars se une al debate sobre las nominaciones a los Grammy 2021 en los que no actuará The Weeknd

Desde que el pasado martes se anunciaran las nominaciones para los premios Grammy 2021, las polémicas no han hecho más que multiplicarse. El primero en pronunciarse fue The Weeknd que no fue considerado en ninguna de las categorías, pese a llevar ya varios premios esta temporada, y habló de corrupción en la Academia.

No está muy contento y tras difundir esas duras acusaciones, ha vuelto a hablar del tema para decir que no actuará en la gala. El presidente de la Academia aseguró que entendía que se sintiera decepcionado por no haber sido nominado pero que se alegraba de su participación en la Super Bowl. También aseguró que le hubiera gustado que el cantante hubiera aceptado actuar en la gala.

Pero no, no lo hará porque The Weeknd entiende que ‘cero nominaciones’ significa que ‘no estás invitado’. Está claro que no se ha tomado nada bien la decisión de la Academia.

Justin Bieber se ha mostrado más moderado, pero también ha manifestado su malestar por las nominaciones que ha recibido. Están dentro de las categorías de pop cuando él considera que ha hecho un disco de R&B bastante intencionado y evidente. Le duele que no le hayan reconocido su trabajo como le hubiera gustado.

Nicki Minaj también ha lanzado su dardo. Ha recordado cuando hace 8 años fue nominada como artista revelación cuando tenía 7 éxitos en las listas de ventas y el premio fue a caer en manos de Bon Iver.

Bruno Mars tiene algo que decir

El que ha reaparecido para poner una nota de humor a lo que está ocurriendo es Bruno Mars. Lleva un tiempo desaparecido del primer plano de actualidad preparando nueva música.

Pero ha hecho un hueco en su retiro para pronunciarse: “Si no lanzas música, no puedes perder ningún Grammy”. Y claro, ante semejante perogrullada no podemos decir nada, porque tiene razón. Él no tiene ninguna nominación ni podrá ganar ningún gramófono en la próxima edición porque no ha sacado nada nuevo que pudiera ser premiado.

Sus seguidores han aprovechado la ocasión para preguntar cuándo tendrá nuevo material. Para eso no hay respuesta. Últimamente parece más centrado en promocionar su marca de ron. Ha compartido una campaña muy vintage para relanzar el licor y crear y difundir la idea de que su bebida es todo un lujo tropical.

¿Se unirá alguien más a este debate sobre los Grammy?