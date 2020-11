The Weeknd no acudirá a los Premios Grammy 2021 porque no se siente “invitado”

The Weeknd sigue su rebelión en redes sociales hacia los Premios Grammy de 2021. Después de desvelar la lista de los nominados y descubrir que no había recibido ninguna nominación por su álbum After Hours ha sido un no parar de publicaciones candentes. Después de su frase "los Grammy se mantienen corruptos. Me deben a mí, mis fans y la industria transparencia" en Instagram y Twitter convirtiéndose en tendencia mundial, ha subido otro más.

Y es que él cuenta que ha estado trabajando “colaborativamente” con los Grammy durante semanas, por lo que la situación y su relación ha cambiado de la noche a la mañana de forma exagerada. Abel Tesfaye lo explicaba de forma muy clara en redes: “En mi opinión, cero nominaciones = no estás invitado”.

Sus fans no entienden esta decisión por parte de los Grammy después del bombazo que han sido temas como Blinding Lights y Heartless. Entre estos fans se encuentra Elton John que decía en su cuenta oficial de Instagram: “En mi humilde opinión, Blinding Lights es Canción del año y Grabación del año en los Grammy”. Además, no solo ha triunfado de forma nacional, sino que a nivel internacional. The Weeknd está nominado por LOS40 Music Awards a numerosas candidaturas, a Mejor Disco del Año Internacional es solo un ejemplo.

Collaboratively planning a performance for weeks to not being invited? In my opinion zero nominations = you’re not invited! — The Weeknd (@theweeknd) November 25, 2020

¿Cuál ha sido la respuesta?

Harvey Mason, presidente de Recording Academy dice que se encuentra “entristecido” por lo que ha dicho el artista. “He intentado empatizar y entender de dónde ha venido eso, pero fue muy duro de escuchar”, comentaba a una entrevista en Billboard y continuaba diciendo que “todo el mundo en la Academia entiende que esté decepcionado, incluso yo estuve sorprendido de que no estuviera nominado”.

Otros artistas enfadados

"Nunca olvidaré que los Grammys no me dieron el premio a Mejor Artista cuando tenía 7 canciones simultáneamente en la lista Billboard y el mejor estreno de cualquier otra rapera en la última década", decía Nicki Minaj recordando su experiencia con los Grammy.

También Justin Bieber ha puesto de relieve lo extraño de sus nominaciones dentro de la categoría R&B y ha sorprendido la carencia de nominaciones a la música latina en importantes categorías ya que ha sido el descubrimiento del año.