Jamie Cullum: "Ignorar que la tristeza forma parte de la Navidad la haría menos bella"

El músico Jamie Cullum nos deja entrar en su estudio para contarnos cómo está, cómo pasó el confinamiento, de dónde sale su idea de grabar un disco navideño con big band, cuáles son sus canciones navideñas preferidas de todos los tiempos y si las suele poner en su programa de radio.

Porque sí, además de ser un joven classic, que escribe sus canciones, canta y toca el piano como los mejores, triunfa desde joven por todo el mundo con su particular mezcla de pop, jazz y en este caso también R&B navideño orquestal, el autor de The Pianoman at Christmas es locutor de radio en la BBC, pero esta vez es nuestro invitado.

Bruno Sokolowicz: Es un placer tener de invitado a un 'classic' como tú. Joven, pero 'classic', una leyenda viva de la música, creador de melodías eternas. Primero de todo quería preguntarte, ¿cómo estás viviendo este año 2020 tan atípico?

Jamie Cullum: Bueno, está siendo un año muy extraño. Lleno de tristeza y ansiedad colectivas. Yo también me he sentido así. Estaba previsto ir de gira y en cambio he estado en casa con mi familia. Algo que, por sí mismo, es maravilloso. Hemos podido disfrutar de momentos de mucha felicidad juntos. Ese es mi rayo de luz. En marzo, abril, me encontré escribiendo canciones navideñas en pleno confinamiento. Era de lo más acogedor que podía hacer en medio de esa ansiedad colectiva. Muy reconfortante. Llevaba años pensando en componer un disco navideño, pero nunca me había puesto manos a la obra. Y este año empecé. Me inspiró el disco navideño de Robbie Williams del año pasado The Christmas Present en el que colaboré y me lo pasé muy bien. Mi mujer lleva tiempo diciéndome que haga un disco navideño. Así que el momento llegó y aquí está. He intentado darle un sonido clásico y elegante. Y espero que además haya quedado un poco original también.

BS: Diez canciones originales que has compuesto para tu nuevo disco The Pianoman at Christmas con ese toque classic, como de crooner de los años 50. ¿La has interpretado con la big band de Ray Charles o una de ese estilo?

JC: Es una big band del estilo de las de Ray Charles. A medio camino entre el jazz, el R&B y el blues, como las que había en los albores del rock n roll. Cuando el jazz empujaba en los inicios de la era del rock, eso está en un par de canciones. Luego están las que tienen un corte de jazz más clásico como las big bands de Count Basie o Duke Ellington y también las que tienen una instrumentación de orquesta cinematográfica.

BS: También tienes un programa de Jazz en la BBC Radio 2. ¿Has programado canciones navideñas de jazz en él?

JC: Sí, claro. Cada navidad. Hay una gran tradición de maravillosas canciones navideñas que viene de Louis Armstrong a Nat King Cole pasando por Vince Guaraldi y sus canciones de piano para el especial navideño de Charlie Brown. Ray Charles, por supuesto. Y de hecho me fascina esa fuerte conexión entre la música que me encanta, el jazz, y las canciones navideñas."

BS: ¿Sientes que estás haciendo muchos tributos en las canciones originales de tu disco como a Nat King Cole, al que mencionas en la letra de la canción que da título al álbum The Pianoman at Christmas?

JC: Eso es.

BS: Pero encuentro que su voz y forma de cantar es muy distinta a la tuya...

JC: Totalmente. Nuestras voces son muy distintas. Muy pocos seres humanos del planeta Tierra pueden sonar como Nat King Cole porque es uno de los grandes genios. Él tiene una cálida y melosa voz de barítono que con solo abrir la boca ya suena a Navidad como un plácido, hermoso y cálido fuego."

BS: ¿Cuales son tus canciones favoritas de Navidad?"

JC: Mmm... diría que Have Yourself a Merry Little Christmas es una de mis preferidas. Es un gran clásico americano. Me encanta Santa Claus is Coming to Town tocado por Bill Evans. Es curioso porque es fácil pensar que estas canciones son menores, sin especial importancia, y sin embargo están escritas por los mejores compositores de canciones y su estructura es perfecta. Son auténticas lecciones de sencillez, talento y melodías memorables para los que componemos canciones"

BS: Además de tus influencias provenientes del jazz de los años 50 y 60 me parece detectar también inspiración del pop británico en canciones como Turn on the Lights, So many Santas o The Pianoman at Christmas. ¿Podríamos decir que habiendo grabado este disco en los estudios Abbey Road, están The Beatles presentes?"

JC: Tienes toda la razón. Es divertido porque cada detalle a la hora de grabar un disco influye en el resultado final. Dónde eliges grabarlo, cómo eliges grabarlo, con quién eliges grabarlo. Y vas a un estudio, como el de Abbey Road, y se convierte en un instrumento en sí mismo. No todos lo son, pero este claramente lo es. Podríamos decir que la canción Turn on the Lights termina con ecos de Penny Lane de The Beatles. Personalmente me encanta escuchar música en la que puedes conectar todos los puntos a través de la historia de la música, las influencias musicales y todo lo que uno ama. Yo intento hacerlo en cada detalle del disco, por supuesto también en el diseño y el acabado, poniéndole mucho cariño."

BS: ¿Destacarías a alguno de los 57 grandes músicos que han participado en la grabación de tu disco?

JC: A muchos de ellos. Son los mejores músicos del Reino Unido. Por ponerte un ejemplo, los que tocan la trompeta son los mismos que grabaron la banda sonora de Star Wars (La Guerra de las Galaxias). Ese el nivelón de músicos que toca en esta banda.

BS: Hay una canción especial en tu disco, How do you fly?, diferente del resto, con un toque mágico. ¿Necesita una explicación aparte?

JC: Seguro. Esta es probablemente la canción del disco más cercana a mi. Y no es solo para navidad. Una de mis canciones navideñas preferidas es River de Joni Mitchell y la puedes escuchar todo el año, espero que pase lo mismo con How do you fly. Es una canción que habla sobre esa difícil etapa de la vida en la que dejas atrás la niñez y te conviertes en un adulto. Y te das cuenta de que alguna de las cosas que te contaron no son verdad y que el mundo es un lugar más aterrador de lo que te hicieron creer. Trata sobre el hecho de crecer y lo hace con una mirada navideña donde algunos aspectos de la magia de la niñez se mantienen cuando eres adulto.

BS: ¿Crees que esta Navidad será muy distinta a las anteriores?

JC: Sin duda. No podemos esperar otra cosa: esta navidad será distinta. No tengo más información que tú. Ya veremos si al final podemos reunirnos con la familia este año. Sería un gran regalo."

BS: Tú eres un músico muy positivo y enérgico. La última canción del disco, Christmas caught me crying me sorprendió. No parecía un final feliz ¿La definirías como triste o simplemente bonita?"

JC: De ambas formas, y te diré por qué: Ignorar que la tristeza forma parte de la navidad, la haría menos bella. Todo causa su sombra, y la Navidad tiene una sombra profunda. La Navidad nos recuerda lo rápido que pasa el tiempo. Nos recuerda a las personas que hemos perdido y amado, que han desaparecido de nuestras vidas. Y creo que si no tenemos en cuenta todo esto, la vida es menos real y por tanto menos bella. Así que Christmas caught me crying es una de las sombras del disco y es importante para mi que esté ahí. Triste no significa feo. Pesimista no significa malo. Son colores que también forman parte del arco iris."

BS: Yo también procedo de una familia con diferentes raíces. La familia de mi padre también es judía, luego tengo ramas que vienen de Catalunya, España, Polonia, que fueron a Argentina. En tu caso Birmania, India, Jerusalem, Gales, Reino Unido ¿Qué significado tiene para ti la Navidad en su rol de unir a las personas de todo el mundo de culturas, religiones y orígenes distintos?

JC: Pienso que todas las religiones y culturas tienen alrededor de estas fechas celebraciones y rituales. Ya sea Hanukkah -con la que estarás más familiarizado-, Navidad, Diwali o el Año Nuevo Chino, es una parte del año que señalamos para celebrar juntos, con la familia. Pienso que el ser humano como colectivo intenta vivir una experiencia de unidad en la que destacamos el paso del tiempo y celebramos que estamos aquí, vivos y que somos afortunados por ello. Tenemos que estar en el presente.

BS: ¿Siempre intentas componer canciones atemporales que se conviertan en eternas o especialmente en este disco en el que quizá buscabas un sonido fuera de toda moda, más clásico?

JC: Es una pregunta interesante porque nunca pretendo escribir nada eterno, nunca. Puede que mi ego, cada vez que saco un disco, se ponga ansioso y espera ser masajeado por la gente diciendo: ¡Es buenísimo, nos encanta! Pero nunca es mi objetivo. Con este disco navideño siento que es distinto, como si hubiera hecho algo que pueda durar 50 años. Y que alguien pueda ponerse este disco el 1 de diciembre de 2042 porque le encanta, porque solía oírlo con su padre o porque le recuerda a aquella navidad en la que, bla, bla, bla... Así que sí, es la primera vez que he intentado hacer algo duradero, para un periodo largo de tiempo.

BS: Me encanta Hit the road Jack de Ray Charles y diría que con tu canción Hang Your Lights On has conseguido una nueva versión navideña del espíritu de fiesta con big band. Brillante.

JC: Me hace muy feliz oír eso. Muchas gracias. Es un gran cumplido.

BS: ¿Tienes planes para después de Navidad?

JC: Estoy esperando, como todo los demás. Espero que nos podamos reunir esta Navidad con la familia, esa es mi gran esperanza. Después, espero poder dar algunos conciertos el año que viene. ¡Y ver música en directo también, lo echo mucho de menos! Añoro el teatro, la música en vivo. Espero que estas experiencias colectivas vuelvan a nuestras vidas.

BS: Ahora me viene a la cabeza el título de la canción de Rihanna que versionaste hace unos años, Don't Stop The Music.

JC: Sí, bueno, la música nunca para. Ahora la consumimos de diferentes maneras, pero volverá. Nada detendrá la experiencia colectiva de la música."

BS: Lo que estamos viendo ahora, donde estás ¿es tu estudio doméstico?

JC: Sí, no es mi casa pero es donde vengo a hacer música, sí.

BS: O sea que, ¿aquí has escrito tus diez nuevas canciones?

JC: En realidad no. Habitualmente las hago aquí, pero esta vez, como estábamos confinados, me tocó escribirlas y componerlas en casa, con mi mujer y las niñas. Tengo un piano en casa y lo escribí todo ahí a boli en una libreta, grabando con el móvil sin ayuda de tecnología u otros instrumentos. Solo el piano, la voz y la libreta."

BS: Te definirías como un crooner o no porque ellos no escribían sus propias canciones y tú sí?

JC: Bueno, crooning para mi es una forma concreta de interpretar y yo la utilizo en un par de canciones de este disco. Pero pienso que la mejor definición de mi oficio es compositor de canciones. Eso es lo que más quisiera y lo que creo que hago mejor.

BS: Para acabar me gustaría preguntarte por el significado de So many Santas porque no estoy muy seguro de haberla entendido"

JC: Bueno, trata sobre ser peque, estar paseando por el centro con tu madre, padre o con quien estés. De golpe empiezas a ver varios Papá Noel y sospechas. "¿Por qué hay un Santa Claus en esta tienda, y en el centro comercial había otro y en el cole otro? Eso son tres... y ahí hay otro." O sea que va sobre ser un crío y estar confundido al ver tantos Papa Noeles como diciendo "¿Dónde está el de verdad? ¡Vamos, aparece!"