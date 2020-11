‘Plastic Hearts’, el rompedor álbum punk-rock de Miley Cyrus ya está fuera

Llevamos meses esperando este momento. Plastic Hearts, el nuevo y séptimo disco de Miley Cyrus sale a la luz dejando a todos con una nueva banda sonora de punk-rock. Este 27 de diciembre la voz más reconocida del planeta lanza un conjunto de 15 canciones de las que va a ser muy difícil elegir favorita. Entre ellas están los temas elegidos para presentar por adelantado el proyecto: Midnight Sky, la colaboración en Dua Lipa en Prisoner y tres covers de clásicos que dieron mucho de qué hablar (Zombie, Heart Of Glass y Edge of Midnight).

Por supuesto, las más comentadas ahora son las que suenan por primera vez: WTF Do I Know, Plastic Hearts, Angels Like You, Gimme What I Want, Night Crawling (una unión con el rockero británico Billy Idol), High, Hate Me, Bad Karma (con la cantante y guitarrista estadounidense Joan Jett & The Blackhearts), Never Be Me y Golden G String.

En una entrevista con Zane Lowe para Apple Music Miley decía de Billy Idol: “Su música... la manera en la que se casó con la rebelión y su música en la que ha tenido muy buena mano. Él me enseño que yo podía tener un equilibrio, que podía tener música que yo y otras personas amásemos. A veces perdí eso y lo he vuelto a encontrar y es como ‘quiero hacer música para mí’”.

Fuerza, poderío, retos vocales, mucho rock, una estética oscura que ahora la artista lleva con orgullo y que se ha vuelto todo un sello para ella. Todo eso es Plastic Hearts, y no esperábamos menos. “Mi corazón de plástico está abrumado con todo el apoyo que está recibiendo esta noche. Nací para hacer el disco que acabo de lanzar. Para mis fans que han estado ahí desde el principio, os aprecio más de lo que puedo articular. Para todos aquellos que alguna vez amé o perdí, GRACIAS”, eran las palabras de Cyrus en una publicación de agradecimiento lleno de amor.

Ayer los fans más fieles disfrutaban de un adelanto en TikTok. Hoy, estos 50 minutos de oro ya puedes escucharlos en todas las plataformas digitales y contarnos, ¿qué tema es tu favorito?