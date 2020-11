Miley Cyrus ha sido la protagonista estrella de 2020, sobre todo, por sus numerosas covers de clásicos. Tenemos ya una larga lista de éxitos versionados: Zombie de The Cranberries, Why’d You Only Call Me When You’re High de Arctic Monkeys o Gimme More de Britney Spears. Era el 14 de agosto cuando sacaba su propia canción, Midnight Sky, con un videoclip en su línea de sensualidad.

Unos meses más tarde ha querido darle una vuelta con un remix junto a un icono musical, Stevie Nicks. La idea nace de una versión que Cyrus interpretó hace un mes de una canción de Nicks llamada Edge Of Seventeen junto a Midnight Sky. Lo hicieron las dos en directo, enamorando a varias generaciones. ¿El resultado? Edge Of Midnight. Ahora, se han atrevido con el remix.

¿Quién es Stevie Nicks?

Es una cantante de rock conocida por formar parte de Fleetwood Mac, pero también por su gran carrera en solitario. En 1998 entró en The Rock and Roll Hall Of Fame con su grupo y años más tarde, en 2019, volvió a ingresar de forma individual. Un hito histórico, al ser la primera mujer en la historia en hacerlo dos veces. La voz, el piano, la armónica, la percusión, nada se le resiste. Miley Cyrus no podía tener mejor acompañante.

Miley Cyrus y Stevie Nicks sacan un remix de ‘Midnight Sky’: ¡Escúchalo aquí!

Después de seis años de parón musical, Stevie ha sacado Show Them The Way. Una canción que ha marcado una nueva etapa en su vida y ha tenido el placer de contar con Cameron Cowe para su dirección visual.

En otro momento de su vida muy diferente, Miley Cyrus lanzará Plastic Hearts este próximo 27 de noviembre. "Más sana con las palabras 'para siempre'", así describía su creadora a una entrevista con Tony Aguilar para LOS40. Puedes leerla completa aquí: todo sobre este tema, su nuevo álbum, su relación con Dua Lipa y más contenido exclusivo.