La Zowi saca un dancehall sentimental llamado ‘Nada’: ¡Mira el vídeo y la letra!

Quise estar contigo (Wo, wo-wo-wo, wo-wo-wo)

Ahora tú quiere' estar conmigo (Y no, no-no-no, no-no-no)

Quise estar contigo, pero no estás prepara'o (No-no, no-no)

Tengo muchos kilos, tengo puta' a mi la'o (Tengo puta' a mi la'o)

Quise estar contigo, pero no estás prepara'o (No-no, no-no)

Tengo muchas puta', no estás prepara'o

Sin mí hay algo que te falta

Papi, yo ya te di banda

Yo no estoy pa' ti, ya no hay tota

Buscándolo en otras zorra'

Baby, el pasa'o no se borra

Y tu puta lo intenta y no se agota

Yo no soy como esa' puta'

Yo no pongo excusa'

Yo me como el plato aun si no me gusta

Papi, yo soy dura

Yo estoy en la lucha

Nada, tú y yo hemos pasado de todo a nada

De lo que hemos vivido ya no hay nada

Y tú te engaña', dice': "Llámame mañana"

Quise estar contigo (Wo, wo-wo-wo, wo-wo-wo)

Ahora tú quiere' estar conmigo (Y no, no-no-no, no-no-no)

Quise estar contigo, pero no estás prepara'o (No-no, no-no)

Tengo muchos kilos, tengo puta' a mi la'o (Tengo puta' a mi la'o)

Quise estar contigo, pero no estás prepara'o (No-no, no-no)

Tengo muchas puta', no estás prepara'o

Yo no creo en Dios (No), yo te creía a ti (Puta)

Como lo hago yo (Ah), ninguna gachí (Ninguna)

Cuando te hago así (Uh), no pue' resistir (Oh)

Tú estás hecho pa' mí, papi, tú estás hecho pa' mí

Yo no creo en Dios (No), Yo te creía a ti (Puta)

Como lo hago yo (Ah), ninguna gachí (Ninguna)

Cuando te hago así, no pue' resistir (Oh)

Tú estás hecho pa' mí, papi, tú estás hecho pa' mí

Nada, tú y yo hemos pasado de todo a nada (De todo a nada)

De lo que hemos vivido ya no hay nada (No queda nada)

Y tú te engaña', dice' (Llámame mañana)

Quise estar contigo, pero no estás prepara'o (No-no, no-no)

Tengo muchos kilos, tengo puta' a mi la'o (Tengo puta' a mi la'o)

Quise estar contigo, pero no estás prepara'o (No-no, no-no)

Tengo muchas puta', no estás prepara'o